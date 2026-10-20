진도군, 야간관광 브랜드로 도약...'명량, 달빛을 품다'

AI 핵심 요약beta
- 진도군관광협의회는 24일 올해 마지막 야간관광 행사를 개최한다
- 명량대첩 역사와 강강술래를 결합해 체류형 관광을 활성화한다
- 진도군은 2027년 대표 야간관광 상품으로 육성할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[진도=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 진도군이 명량대첩의 역사와 강강술래 등 전통문화를 결합한 야간관광 콘텐츠를 앞세워 체류형 관광 활성화에 나선다.
20일 진도군에 따르면 진도군관광협의회는 오는 24일 오후 7시 녹진관광지 이순신 동상 공중보행로인 스카이워크에서 야간관광 프로그램 '명량, 달빛을 품다'의 올해 마지막 행사를 개최한다.
올해 처음 선보인 이 프로그램은 정유재란 당시 진도 벽파진에서 전략을 구상한 이순신 장군의 발자취와 울돌목 명량대첩의 역사적 의미를 되새기기 위해 기획됐다. 진도의 대표 민속문화인 강강술래와 국악 공연에 달빛 경관을 접목한 체험형 관광 콘텐츠다.
관광객이 명량대첩의 역사 이야기를 듣는 데 그치지 않고 강강술래를 직접 배우며 함께 손을 잡고 참여할 수 있도록 구성했다. 울돌목의 야간 풍경 속에서 진도의 역사와 문화를 오감으로 체험할 수 있다는 점이 특징이다.
첫해부터 서울과 수도권 등 전국 각지의 단체 관광객이 참여하면서 지역 야간관광 콘텐츠로 가능성을 보였다.
지난 9월 행사에서는 관광두레 '보배야 놀자'가 진도 전복을 후원하고 진도군외식업지부가 전복요리를 마련해 나눔 활동을 펼쳤다. 지역 특산물 홍보와 지역사회 나눔을 연계해 관광의 사회적 가치도 더했다.
진도군과 관광협의회는 행사 성과를 토대로 2027년 이 프로그램을 진도 대표 야간관광 상품으로 육성할 방침이다. 명량대첩 체험관에서는 청소년을 대상으로 '난중일기 진도군 편 필사하기' 프로그램도 추진할 계획이다.
Khyeon0424@newspim.com