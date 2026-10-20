전북도 "490억 규모 방산혁신클러스터 중앙투자심사 통과"

AI 핵심 요약beta
- 전북도가 20일 490억원 규모 방산혁신클러스터 사업을 조건부 통과시켰다
- 전북도와 전주시는 탄소산업 기반 첨단복합소재 방산 생태계를 구축한다
- 전주·완주·새만금을 연결해 연구개발부터 조달까지 지원체계를 마련한다
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5년간 연구개발·시험평가·사업화 지원…방산 전문인력 양성과 기업 유치 추진
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 탄소산업을 기반으로 첨단복합소재 방위산업 생태계를 구축하기 위한 대규모 사업 추진에 속도를 낼 전망이다.
전북도는 총사업비 490억 원 규모의 '방산혁신클러스터 사업'이 행안부 중앙투자심사에서 조건부 통과했다고 20일 밝혔다.
방산혁신클러스터는 지역 특화산업과 방위산업을 연계해 중소·벤처기업의 방산시장 진입을 돕고 국방기술 국산화와 지역 방위산업 기반 조성을 추진하는 사업이다.
국비와 지방비가 각각 245억 원씩 투입되며 지방비는 전북도와 전주시가 공동 부담한다. 사업은 올해 하반기부터 5년간 진행될 예정이다.
전북도는 지역 탄소산업 기반을 활용해 내열복합소재와 경량복합소재, 특수기능소재 등 첨단복합소재 분야의 방위산업 연계를 강화할 계획이다.
사업 거점은 전주시 탄소산업단지를 중심으로 완주군 국가산업단지와 새만금 부안군 일원까지 이어진다. 소재·부품·완제품의 기획과 설계부터 연구·시험, 조달까지 전 과정을 연계하는 지원체계를 구축하는 것이 핵심이다.
주요 사업은 국방 첨단복합소재 특화형 방산혁신종합지원센터 구축·운영, 첨단복합소재·부품 국산화를 위한 연구개발 및 시험평가 플랫폼 구축, 방산시장 진입을 위한 맞춤형 사업화 지원, 방산 전문인력 양성과 기업 유치·창업 지원 등이다.
도는 특히 지역 기업들이 방산시장 진출 과정에서 겪는 기술개발과 시험평가, 인증, 조달 등의 어려움을 줄일 수 있도록 지원 기반을 마련하고 시제품 제작과 연구개발도 지원할 방침이다.
이번 중앙투자심사에서 전북 탄소산업의 방위산업 진출 필요성과 지역 산업 기반을 활용한 구체적인 사업 추진계획을 제시한 도는 심사 조건에 따른 후속 조치에 나선다.
도의회 동의와 사업예산 확보, 수행기관 선정 및 협약 체결 등 관련 행정절차를 진행해 사업 추진 기반을 마련할 계획이다.
lbs0964@newspim.com