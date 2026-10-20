이원택 전북지사, 무주서 천마·반딧불사과 경쟁력 강화 '모색'

AI 핵심 요약beta
- 이원택 전북지사는 20일 무주군 농업 현장을 찾아 점검했다
- 천마 생산·가공·유통 현장을 살피고 산업 경쟁력 강화 방안을 논의했다
- 반딧불사과 판로 확대와 유통 경쟁력 강화 방안을 모색했다
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매월 1회 14개 시군 순회…현장 의견 반영 농가소득 증대·지역산업 발전 추진
[무주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 전북지사가 민선9기 첫 '찾아가는 현장대화' 일정으로 무주군을 방문해 천마와 반딧불사과 산업 현장을 점검하고 농업인과 관계자들의 의견을 들었다.
20일 전북도에 따르면 이 지사는 이날 무주군 안성면 천마산업 현장과 무풍면 반딧불사과 선별·유통 현장을 차례로 찾아 생산과 가공, 유통 과정의 애로사항을 살피고 산업 경쟁력 강화 방안을 논의했다.
'찾아가는 현장대화'는 도정의 현장 소통을 강화하고 14개 시군의 민생·산업 현장에서 제기되는 어려움과 발전 방안을 청취해 정책에 반영하기 위해 마련됐다.
먼저 안성면에서는 농업인과 작목반, 농협, 기업 관계자 등이 참석한 가운데 천마산업 발전 간담회가 열렸다. 참석자들은 천마의 기능성 검증과 고부가가치 산업화, 안정적인 생산기반 조성, 유통·소비 확대 등을 통해 산업 경쟁력을 높이고 농가소득으로 연결하는 방안을 논의했다.
이 지사는 천마 수매 현장과 가공공장을 둘러본 뒤 무풍면으로 이동해 사과 생산자단체와 농협 관계자 등을 만나 사과산업 발전 방안을 모색했다.
간담회에서는 반딧불사과의 안정적인 판로 확보와 유통 경쟁력 강화, 농가소득 증대 및 지역 대표 농산물의 경쟁력 제고 방안이 다뤄졌다.
특히 사과 선별·출하 과정을 직접 살펴보며 생산 이후 유통 단계에서 발생하는 어려움을 확인하고 생산자와 유통 관계자들의 건의사항을 청취했다.
이원택 도지사는 "천마와 반딧불사과로 대표되는 무주의 농업 현장을 직접 찾아 생생한 목소리를 들었다"며 "현장에서 나온 의견을 꼼꼼히 검토해 농업인 소득 향상과 지역산업 발전으로 이어지도록 도정에 적극 반영하겠다"고 말했다.
이어 "찾아가는 현장대화가 일회성 방문에 그치지 않고 시군과 함께 발전 방안을 고민하는 소통의 장이 되도록 하겠다"며 "앞으로도 도민 곁으로 다가가 현장의 목소리를 도정에 담아내겠다"고 강조했다.
전북특별자치도는 앞으로 매월 한 차례씩 시군을 순회하며 민생·산업 현장을 방문해 지역 현안 해결과 도정 발전 방안을 함께 모색할 계획이다.
lbs0964@newspim.com