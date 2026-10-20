'찬반 논란 속' 포항시, 에코빌리지 입지 후보지 환경평가 초안 공개

AI 핵심 요약beta
- 포항시는 20일부터 포항에코빌리지 평가 초안을 공개했다
- 포항시는 6일 포항과 경주에서 주민설명회를 개최한다
- 주민들은 22일까지 환경·기후 영향에 대한 의견을 제출한다
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내달 6일 포항시 농업인교육복지관·경주 강동농협서 주민설명회 개최
입지타당성조사·전략환경영향평가 거쳐 오는 12월 최종 후보지 결정
[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 신규 생활폐기물 처리시설인 '포항에코빌리지' 조성 관련 인근 주민들 간 찬반 논란이 팽팽하게 맞서고 있는 가운데 경북 포항시가 '포항에코빌리지' 조성 추진에 따른 전략환경영향평가와 기후변화영향 평가 초안을 공개하고 주민 의견 수렴에 나선다.
포항시는 20일부터 11월 18일까지 평가서 초안을 공람하고 오는 11월 6일 포항과 경주에서 주민 설명회를 개최한다고 이날 밝혔다. 이번 절차는 관련 법령에 따라 입지 후보지별 환경·기후 영향을 사전에 검토하고 인근 주민과 이해관계인의 다양한 의견을 듣기 위해 마련됐다.
평가서 초안은 포항시 자원 순환과와 대송면·신광면·오천읍·기계면, 경주시 환경 정책과와 강동면·천북면·안강읍에서 확인할 수 있다. 또 포항시 홈페이지와 정보지원시스템을 통한 온라인 열람도 가능하다.
주민설명회는 다음달 6일 오전 10시 포항시 농업인교육복지관, 오후 3시 경주시 강동농협 본점에서 각각 열린다. 포항시는 사업 추진 개요와 입지 후보지별 환경적 영향 등을 설명하고 주민 의견을 들을 예정이다.
전략환경영향평가와 기후변화영향평가 초안에 의견이 있는 주민은 오는 11월 22일까지 공람 장소에 비치된 서식이나 환경영향평가 정보지원시스템(EIASS)을 통해 의견을 제출할 수 있다.
앞서 포항시는 지난 2월 입지선정위원회를 구성하고 대송면과 신광면 후보지를 평가하고 있다. 입지 타당성 조사 용역과 전략환경영향평가·기후변화영향 평가가 마무리되는 오는 12월쯤 모든 용역 결과를 종합적으로 검토해 최종 후보지를 결정할 계획이다.
포항시 관계자는 "포항에코빌리지는 기존 처리시설의 사용 종료와 노후화에 대비해 안정적인 생활폐기물 처리를 도모하고 첨단 친환경 기술을 도입해 지역사회와 상생하는 안전한 시설로 조성될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "주민들의 많은 관심과 참여"를 당부했다.
nulcheon@newspim.com