연천군, 2026 글로벌축제 전략 포럼 개최

AI 핵심 요약beta
- 연천군은 20일 글로벌축제 전략 포럼 개최를 밝혔다
- 연천군은 22일 외국인 관광객 유치 전략을 논의한다
- 연천군은 2029년 세계구석기엑스포 협력 기반을 마련했다
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[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군이 연천구석기축제의 국제 경쟁력을 높이고 2029 연천세계구석기엑스포의 성공적인 개최를 위한 협력체계 구축에 나선다.
연천군은 오는 22일 연천군 종합복지관 대강당에서 연천군이 주최하고 사단법인 한국관광학회가 주관하는 '2026 연천 글로벌축제 전략 포럼'을 개최한다고 20일 밝혔다.
군에 따르면 이번 포럼은 문화체육관광부의 글로벌축제 육성 정책에 발맞춰 연천구석기축제의 글로벌 경쟁력을 강화하고 외국인 관광객 유치 기반을 확대하기 위해 마련됐다. 특히 2029 연천세계구석기엑스포의 국제행사 최종 승인을 계기로 지역축제를 국제행사와 글로벌축제로 발전시키기 위한 전략을 논의할 예정이다.
포럼에 앞서 연천군은 프리미엄패스 인터내셔널, 한보코리아주식회사, 한국관광학회와 '글로벌 상품 개발 및 인바운드 관광객 유치를 위한 관·산·학 업무협약'을 체결한다고 밝혔다.
협약 기관들은 외국인 방한 관광객 유치와 글로벌 축제 기반 조성을 위해 협력할 계획이다. 주요 협약 내용은 ▲외국인 관광객 유치 목표 설정 및 실적 관리▲축제·엑스포 연계 관광상품과 통합 관광패스 개발▲해외 홍보·마케팅 및 글로벌 유통채널 공동 활용 등이다.
이와 함께 ▲숙박·식음·지역 상권을 연계한 체류형 관광프로그램 개발▲다국어 안내와 교통·결제 등 외국인 관광객 수용 태세 개선▲방문객 데이터 조사·분석 및 성과 평가체계 구축 등도 추진한다.
이날 오후 2시부터 열리는 포럼에서는 글로벌축제 도약 사례와 외국인 관광객 유치 전략, 조직·정책 인프라 구축 방안 등을 주제로 전문가 발표와 종합토론이 진행된다.
토론에서는 진주남강유등축제의 글로벌화 경험을 비롯해 인바운드 여행업계의 외국인 관광객 유치 전략, 글로벌축제 육성을 위한 정책·조직 기반 조성 방향 등이 공유될 예정이다. 한국관광학회와 관광업계, 언론계, 학계 전문가들도 참여해 연천의 글로벌 관광 발전 방향을 논의한다고 전했다.
연천군은 이번 포럼을 글로벌축제 육성정책의 성과와 노하우를 공유하는 공개 플랫폼으로 활용할 방침이다. 또한 연천구석기축제의 글로벌화 전략을 점검하고 인바운드 관광상품 개발과 전국 단위 협력 네트워크 구축의 계기로 삼을 계획이라고 밝혔다.
연천군 관계자는 "이번 포럼과 업무협약은 연천구석기축제를 대한민국을 대표하는 글로벌축제로 성장시키고 2029 연천세계구석기엑스포의 성공 개최를 위한 실질적인 협력 기반을 마련하는 출발점"이라며 "앞으로도 외국인 관광객 유치와 체류형 관광 활성화를 위한 다양한 협력사업을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
이번 포럼은 축제와 관광에 관심 있는 누구나 참여할 수 있으며 네이버 폼을 통해 사전 신청할 수 있다.
asj7376@newspim.com