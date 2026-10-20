수원시, 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 행사장 표준디자인과 매뉴얼 개발

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시는 20일 모두를 위한 행사장 안내체계를 개발했다고 밝혔다.
- 표준디자인은 안내·안전·이동 유도 등 기본형과 특화형 12종으로 구성했다.
- 고령자·장애인·어린이·외국인도 쉽게 이용하도록 매뉴얼과 점자·음성 기준을 담았다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 누구가 쉽게 이해할 수 있는 '모두를 위한 행사장 안내체계' 표준디자인과 매뉴얼을 개발했다고 20일 밝혔다.
표준디자인은 ▲종합안내▲행사 정보▲이동 방향 유도▲안전▲운영 시설▲유도 안내 등 기본형 6종과 특화형 6종으로 구성했다.
글자·색채·명도대비·픽토그램 등 정보 전달 기준을 제시하고 행사장 특성과 설치 여건에 맞춰 활용할 수 있도록 했다. 일시적으로 조성되는 행사장에서도 고령자·장애인·어린이·외국인 등 다양한 방문객이 정보를 쉽고 정확하게 이해하고 행사·축제를 즐길 수 있도록 표준디자인과 매뉴얼을 만든 것이다.
행사 유형별 고유한 디자인과 특성을 살리면서 안내 정보를 구성하고 전달 체계에 공통 기준을 마련했다. 방문객이 필요한 정보를 일관된 방식으로 이해하고 자신의 상황에 맞는 이동 경로와 편의시설을 찾을 수 있도록 정보 구성·표현·배치 기준을 정립했다.
또 경사도와 무장애 동선 정보를 표시하는 지도 제작 방법, 시각 정보 이용이 어려운 방문객을 위한 점자 표기와 큐알(QR)코드를 활용한 음성 안내 기준도 담았다.
이 밖에 성인용 기저귀 교환대, 다목적 발판, 어린이 화장실 등 다양한 방문객에게 필요한 시설을 안내하는 픽토그램을 제작해 수록했다.
실무 활용을 위한 국·영문 표준 용어집과 단계별 체크리스트도 있다. 이는 ▲발주 전 시안 검토▲설치 규격과 안전·보행 간섭 점검▲운영 중 일일 점검 등 3단계로 이뤄진 체크리스트를 활용해 제작부터 설치·운영까지 할 수 있다.
수원시 도시디자인과는 신청 부서를 대상으로 매뉴얼에 기반한 행사장 안내사인 디자인 협의를 지원할 계획이다. 행사 준비 과정에서 안내 정보의 구성과 이용자 배려 요소, 설치 위치 등을 검토하고 디자인 컨설팅과 개발한 픽토그램 원본을 제공해 축제·행사 현장에 활용할 수 있도록 지원한다.
수원시 관계자는 "매뉴얼이 행사 준비와 운영 과정에 실질적으로 활용될 수 있도록 담당 부서와 협력하겠다"며 "누구나 편리하게 정보를 얻고 함께 즐길 수 있는 행사·축제 환경을 만들어가겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com