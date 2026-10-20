MX그룹, 협동로봇 기업 'AUBO'와 사업협력

AI 핵심 요약beta
- MX그룹은 20일 AUBO Robotics와 글로벌 사업협력 MOU를 체결했다
- 양사는 로봇시스템 공동개발과 제품 공급·A/S 협력을 추진한다
- MX그룹은 해외 네트워크를 활용해 자동화 설비 수주 확대에 나선다
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로봇 통합 솔루션 공동개발 및 협력
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= MX그룹이 글로벌 협동로봇 기업 AUBO Robotics와 사업협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 20일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 협약은 MX그룹의 해외 사업 역량과 AUBO의 기술력을 결합해 시너지를 창출하기 위해 추진됐다. 자회사 엠엑스온의 스마트팩토리 소프트웨어·제어 솔루션과 엠엑스로보틱스의 로봇·물류자동화 전문성을 활용한다.
엠엑스로보틱스는 지난 2003년부터 AGV, AMR, RGV, 갠트리로봇 등 로봇 및 물류자동화 설비를 반도체, 석유화학, 타이어 등 산업 현장에 공급해 왔다. 전체 매출의 70% 이상이 인도, 미국, 중국 등 해외 시장에서 발생하고 있다.
이번 MOU는 협동로봇 공동개발을 넘어 산업 데이터 분석과 로봇 관제·제어 시스템을 통합하는 인터페이스 등 로봇시스템 전반을 포괄적으로 공동개발한다. 제품·부품 공급, A/S, 기술지원 등 구체적인 실행 방안까지 다각도로 협력할 계획이다.
MX그룹 관계자는 "그룹 계열사들이 축적해 온 로봇 솔루션 및 물류자동화 엔지니어링 역량과 글로벌 사업 네트워크가 AUBO의 협동로봇 기술과 만나 시너지를 낼 것"이라며 "주요 지역에서 글로벌 제조업체들의 생산시설 현지화에 따른 자동화 설비 수요에 대응하고 로봇 및 물류자동화 시스템 수주를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
한편 AUBO는 중국 본사 기업으로 협동로봇 시장점유율 40% 이상을 차지하고 있다. 미국, 독일, 일본 등 전 세계 50여 개국에 500여 개 파트너사 네트워크를 보유하고 있으며, 2024년 기준 글로벌 누적 판매량이 3만 대를 돌파했다.
nylee54@newspim.com