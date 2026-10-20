포스뱅크, 종속회사 '팀코어' 영업양수..."산업용 모바일단말기 사업 확대"

AI 핵심 요약beta
- 포스뱅크는 20일 종속회사 팀코어의 산업용 단말기 사업 양수를 밝혔다
- 팀코어는 자산·부채 포함 약 200억원 규모의 사업을 인수하기로 했다
- 포스뱅크는 POS·키오스크·로봇에 단말기를 더해 제품군을 확대한다
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지난해 매출 218억원…서빙로봇과 영업 연계
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 판매시점정보관리(POS)·키오스크 전문기업 포스뱅크의 종속회사 팀코어가 엠쓰리모바일의 산업용 모바일단말기 사업을 양수하기로 결정했다고 20일 밝혔다.
팀코어는 지난 16일 이사회를 열고 영업양수도 계약 체결을 승인했다. 양수 규모는 자산과 부채를 포함해 약 200억원이다. 오는 11월 10일 임시주주총회 승인과 계약상 선행조건 충족을 거쳐 거래를 종결할 예정이다. 최종 양수가액과 일정은 계약 조건과 진행 상황에 따라 변경될 수 있다.
엠쓰리모바일은 지난해 개별 재무제표 기준 약 218억원의 매출을 기록했다. 이번 양수 대상인 산업용 모바일단말기 사업의 올해 상반기 매출은 약 89억원이다. 거래가 종결되면 해당 사업에서 발생하는 매출은 팀코어 실적에 인식되고 포스뱅크의 연결 실적에도 반영될 예정이다.
산업용 모바일단말기는 기업의 현장 업무에 활용되는 휴대형 산업용 모바일 컴퓨터(EMC·Enterprise Mobile Computer)다. 포스뱅크는 이번 영업양수를 통해 기존 POS·키오스크와 서빙로봇에 산업용 모바일단말기를 더해 제품군을 확대하고 신규 매출 기반을 확보할 계획이다.
팀코어는 포스뱅크가 지분 86.55%를 보유한 종속회사다. 로봇 제조·부품 판매와 인공지능(AI) 기반 운영 소프트웨어·시스템 개발 사업을 추진하고 있다.
포스뱅크 관계자는 "이번 영업양수는 제품군을 확대하고 새로운 매출 기반을 확보하기 위한 것"이라며 "산업용 모바일단말기와 서빙로봇 사업 간 영업 시너지를 구체화해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com