와이즈버즈, X 코리아와 헬스케어 세미나 공동 개최

AI 핵심 요약beta
- 와이즈버즈와 X는 16일 헬스케어 관계자 대상 세미나를 공동 개최했다
- 양사는 X의 실시간성을 활용한 헬스케어 광고 전략과 사례를 공유했다
- 와이즈버즈는 참여형 광고 솔루션을 4분기 중 정식 출시할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 코스닥 상장사 와이즈버즈는 글로벌 소셜미디어 플랫폼 X와 지난 16일 헬스케어 산업 관계자를 대상으로 'X-Day for Healthcare' 세미나를 공동 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 헬스케어 시장에서 디지털 마케팅 기회를 모색하고 X 플랫폼의 실시간성과 확산성을 활용한 광고 전략과 인사이트를 공유하기 위해 마련됐다.
세미나에서는 X 플랫폼의 최신 트렌드와 오디언스 인사이트를 시작으로, 주요 광고 상품 및 집행 프로세스, 헬스케어 업종에 특화된 브랜딩 전략과 퍼포먼스 광고 운영 방안 등이 다뤄졌다.
실시간으로 형성되는 X 내 관심사와 대화 트렌드를 브랜드 커뮤니케이션에 활용하는 방안과 다양한 캠페인 사례 및 성과를 통해 X 플랫폼의 마케팅 효과와 활용 가능성이 제시됐다.
이날 와이즈버즈는 X와의 협업을 통해 자체 개발한 참여형 광고 솔루션을 선보였다. 이 솔루션은 X 플랫폼의 특성을 활용해 유저의 직접적인 참여와 브랜드와의 소통을 유도한다.
와이즈버즈는 오는 4분기 중 해당 솔루션을 정식 출시할 계획이다.
와이즈버즈 최호준 대표는 "이번 X Korea와의 공동 세미나는 헬스케어 시장에서 X 플랫폼이 가진 마케팅 가능성을 공유하고, 광고주들과 성장 전략을 함께 모색했다는 점에서 의미가 있다"고 밝혔다.
whitss@newspim.com