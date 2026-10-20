[내일날씨] 오전까지 전국 곳곳 비…한낮 기온 '뚝'

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 21일 전국 곳곳에 오전까지 비가 내린다고 예보했다
- 남부지방과 제주도에는 최대 60mm의 비가 내릴 전망이다
- 비가 그친 뒤 기온이 떨어지고 미세먼지는 전 권역에서 좋음이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 수요일인 21일은 전국 곳곳에서 오전까지 비가 내린 후 기온이 뚝 떨어질 전망이다.
20일 기상청에 따르면 오는 21일 남부지방을 중심으로 새벽까지 비가 올 전망이다. 중부지방에서는 비가 오전까지 내리겠다.
예상 강수량은 서울·인천·경기, 서해5도, 강원 내륙·산지 5mm 미만이다. 대전·세종·충남, 충북은 5~10mm다. 대구·경북중·남부, 전북은 5~20mm다. 광주·전남, 부산·울산·경남은 10~50mm이다. 경북 북부, 울릉도·독도는 5mm 안팎이다. 제주도 산지·중산간 20~60mm, 제주도(산지·중산간 제외) 5~40mm다.
비가 그친 후 기온이 떨어질 전망이다.
아침 최저기온은 10~17도로 예상된다. ▲서울 13도 ▲인천 13도 ▲수원 13도 ▲춘천 11도 ▲강릉 15도 ▲청주 14도 ▲대전 13도 ▲전주 13도 ▲광주 14도 ▲대구 15도 ▲부산 17도 ▲울산 16도 ▲제주 18도다.
낮 최고기온은 15~22도로 예상된다. ▲서울 15도 ▲인천 15도 ▲수원 16도 ▲춘천 15도 ▲강릉 19도 ▲청주 17도 ▲대전 18도 ▲전주 17도 ▲광주 18도 ▲대구 19도 ▲부산 22도 ▲울산 21도 ▲제주 22도다.
바다 물결은 서해 앞바다에서 1.0~3.0m, 남해 앞바다에서 0.5~2.0m, 동해 앞바다에서 0.5~3.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
yuniya@newspim.com