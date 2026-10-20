과천시, 지정타 도서관 중앙투자 재심사 승인...2027년 7월 착공

AI 핵심 요약beta
- 과천시는 20일 지식정보타운 도서관 사업이 조건부 승인을 받았다고 밝혔다.
- 도서관은 570억원을 들여 연면적 7556㎡ 규모로 조성된다.
- 시는 행정절차를 거쳐 2027년 7월 착공할 계획이다.
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갈현동 공공청사 부지에 지하 1층~지상 3층 규모…어린이영어체험장 조성
신계용 시장 "시민 숙원사업 차질 없이 추진...미래형 복합문화공간 조성"
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 과천지식정보타운 도서관 건립사업이 행정안전부 지방재정 중앙투자 재심사에서 '조건부 승인'을 받아 사업 추진에 탄력을 얻게 됐다고 20일 밝혔다.
과천지식정보타운 도서관 건립사업은 지식정보타운 내 부족한 문화·교육 인프라를 확충하고 시민들에게 다채로운 독서 프로그램과 정보 서비스를 제공하기 위해 추진하는 사업이다.
시는 2023년 8월 중앙투자심사 조건부 승인 이후 기본 및 실시설계를 진행해 왔으나 물가 상승 등에 따른 사업비 증액으로 타당성 재조사와 중앙투자 재심사 절차를 거쳤다.
과천지식정보타운 도서관은 갈현동 공공청사 3부지에 총사업비 570억 원을 투입해 연면적 약 7556㎡, 지하 1층~지상 3층 규모로 들어선다.
도서관 내부에는 유아·어린이 자료실, 일반 자료실을 비롯해 어린이 영어체험장, 디지털 기술 기반 미래형 체험공간, 청년문화 예술공간, 미디어 시설 등이 들어서 전 세대를 아우르는 복합문화공간으로 조성된다.
현재 실시설계 마무리가 진행 중이며 시는 중앙투자 재심사 승인 조건을 충실히 이행하고 후속 절차를 밟아 오는 2027년 7월 착공할 계획이다.
신계용 과천시장은 "이번 재심사 통과는 지역 주민의 높은 수요와 지식정보타운 내 문화시설 확충 필요성을 관계 기관에 끈질기게 설득해 얻어낸 값진 성과"라며 "시민들이 오랜 기간 기다려온 도서관이 차질 없이 건립돼 미래형 복합문화공간으로 거듭날 수 있도록 남은 행정절차 추진에 만전을 기하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com