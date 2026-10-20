샤브애작 센텀 본점, 경로의 달 맞아 어르신 250명 식사 후원

AI 핵심 요약beta
- 샤브애작은 20일 지역 어르신 250명에게 700만원 상당 식사를 후원했다
- 센텀 본점은 1일 해운대구와 어르신 식사 후원 행사를 개최했다
- 샤브애작은 부산 전역 매장 확대와 취약계층 후원을 이어갈 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 부산 프리미엄 샤브샤브 프랜차이즈 브랜드 샤브애작이 10월 경로의 달을 맞아 지역 어르신 250명을 대상으로 700만원 상당의 식사를 후원했다고 20일 밝혔다.
샤브애작 센텀 본점은 지난 1일 해운대구와 함께 어르신 식사 후원 행사를 개최했다. 지역 경로당 어르신들에게 샤브샤브 뷔페 식사를 제공했으며, 김성수 해운대구청장과 JM커피 그룹 양재석 회장이 참석했다.
김성수 해운대구청장은 "지역 어르신들을 위해 따뜻한 나눔을 실천해주신 이동원 대표와 샤브애작에 감사드린다"며 "오늘 마련된 식사가 어르신들께 즐거운 시간이 되길 바라며, 앞으로도 건강하고 행복한 일상을 이어가시길 기원한다"고 말했다.
이동원 대표는 "경로의 달을 맞아 어르신들께 따뜻한 식사를 대접할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "정성껏 준비한 음식을 맛있게 드시고, 이웃들과 함께 즐겁고 편안한 시간 보내시길 바란다"고 말했다.
이어 "앞으로 부산 16개 구·군에 샤브애작 매장을 확대하고, 매년 지역 어르신과 취약계층을 위한 식사 후원을 이어가는 것이 목표"라며 "지역사회와 함께 성장하고 받은 사랑을 이웃에게 돌려주는 브랜드가 되겠다"고 밝혔다.
한편 샤브애작은 지난 8월 27일 온천장점에서 어르신 130여명에게 400만원 상당의 식사를 후원했고, 10월 2일 광안리점에서 어르신 100여명에게 300만원 상당의 식사를 제공했다. 송도점도 식사 후원에 동참할 예정이다.
nylee54@newspim.com