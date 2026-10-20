포포라보, 10만 병 돌파 기념 감사 프로모션 진행

AI 핵심 요약beta
- 포포라보가 19일부터 10만 병 판매 기념 프로모션을 진행했다
- 11월 2일까지 역대 최대 71% 할인과 협업 토트백을 증정한다
- 올인원 제품을 앞세워 웰니스 라인업을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 포포라보(PAW PAW LABO)가 올인원 샴푸&바디워시 누적 판매량 10만 병 돌파를 기념해 10월 19일부터 11월 2일까지 자사몰에서 프로모션을 진행한다.
이번 프로모션은 올해 초 출시한 포포라보가 6개월 만에 10만 병 판매를 달성한 데 따른 것이다. 프로모션 기간 동안 브랜드 역대 최대 할인율인 71% 할인 혜택을 제공한다.
18만 원 이상 구매 고객에게는 핸드메이드 브랜드 미미살롱(MIMISALON)과 협업한 '웰니스 리츄얼 백'을 증정한다. 이 제품은 뜨개 공방에서 제작된 토트백으로, 포포라보의 메시지를 담아 감사 선물로 준비됐다.
포포라보의 올인원 샴푸&바디워시는 헤어부터 바디까지 하나의 루틴으로 관리할 수 있는 제품이다. 저자극 성분과 망고코코넛 향이 특징이며, 영유아 안전성 테스트를 거쳐 온 가족이 사용할 수 있다. 3040 육아맘을 중심으로 브랜드의 대표 제품으로 자리 잡았다.
포포라보는 올인원을 온 가족의 웰니스 리추얼로 제안하며 소비자들의 공감을 얻었다. 올해 초 더현대 서울과 현대백화점 판교점에서 팝업스토어를 운영했으며, 현대백화점 판교점 편집숍 '코오드(Khōde)'에도 입점했다.
포포라보는 이번 10만 병 돌파를 계기로 올인원을 온 가족의 웰니스 루틴으로 자리 잡게 하는 한편, 바디로션·핸드크림 등 신제품을 선보이며 제품 라인업을 확대할 계획이다.
whitss@newspim.com