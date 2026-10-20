사천시농업기술센터, 농가 지원 맞춤형 대책 발표…인력 중개·직불금 활성화

AI 핵심 요약beta
- 사천시농업기술센터가 20일 농업 분야 주요 사업과 미래농업 추진 방향을 발표했다
- 사천시는 농민수당 인상과 인력 중개로 농가 경영·일손 부담 완화에 나섰다
- 농산물 수출·가공 확대와 먹거리 통합지원센터 건립으로 판로를 넓힌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
유통 기반 확장 소득 증대 목표
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 일손 부족과 인건비 부담에 시달리는 농가를 위해 맞춤형 대책으로 해법 찾기에 나섰다.
사천시농업기술센터는 20일 시청 브리핑룸에서 제8회 릴레이 언론 브리핑을 열고 올해 농업 분야 주요 사업과 미래농업 추진 방향을 발표했다.
농업기술센터는 농축산과와 미래농업과, 기술지원과 등 3개 과 15개 팀으로 구성돼 농업인 지원과 농촌 활력 증진 사업을 맡고 있다.
시는 농가 경영 부담을 줄이기 위해 올해 농민수당을 연간 60만 원으로 올렸다. 올해 1만2453명에게 55억7900만 원을 지급했으며 기본형 공익직불금 등 직불제도도 병행하고 있다. 직불금은 9209명이 신청한 4639ha를 대상으로 연말까지 지급할 예정이다.
농번기 인력 확보를 위한 사업도 진행됐다. 농촌인력중개센터는 10월 현재까지 3470건의 인력 중개를 추진했다. 외국인 계절근로자는 117농가에 304명이 배정됐으며 이 가운데 70농가에 배치된 167명이 입국해 농작업을 돕고 있다.
농작업 안전관리와 여성농업인 건강 지원도 확대했다. 시는 올해 농작업안전관리자 2명을 처음 채용해 농가를 방문하고 안전교육과 현장 컨설팅을 진행했다. 여성농업인 특수 건강검진은 신청자 368명 가운데 276명이 검진을 마쳤다.
병해충 피해 예방을 위해서는 22억 원을 투입했다. 시는 모두 세 차례에 걸쳐 3544ha를 대상으로 항공 방제를 시행했다.
농산물 판로 확대를 위한 유통 기반도 마련했다. 사천연합RPC와 협력해 2027년 9월까지 매주 12t의 쌀을 판매할 수 있는 유통 경로를 확보했다. 단감 456t과 딸기 335t은 홍콩과 싱가포르, 말레이시아 등 해외 시장에 수출했다.
곤명면에는 콩 저온저장시설과 압착오일 제조시설을 조성했다. 시는 낫토 제조시설과 추가 가공설비를 마련해 국산 콩의 활용도를 높이고 가공을 통한 부가가치 창출에 나설 계획이다.
지역 농산물의 안정적인 공급을 위한 먹거리 통합지원센터 건립도 추진한다. 시는 2026년부터 5년간 120억 원 이상을 들여 저온저장시설과 물류시설 등을 조성하고 학교급식을 비롯한 공공기관과 기업체로 공급처를 넓힐 방침이다.
농업과 농촌의 가치를 알리는 제18회 사천시농업한마당축제는 30일부터 11월 1일까지 사천시청 노을광장 일원에서 열린다. 농·축·특산물 전시와 체험, 시식·판매가 진행되며 사천짜장 요리경연대회와 농촌체험 프로그램 등도 마련된다.
시는 도시지역에 거주하면서 영농에 종사하는 여성농업인 484명에게 1인당 20만 원의 바우처를 지원한다. 축산농가에는 폭염 대응을 위한 면역증강제와 환풍기 등을 제공하고 있다.
꽃 양묘장은 연간 초화류 65만 본을 생산해 시가지와 관광지 경관 조성에 활용한다. 농기계 임대사업소는 65종 411대의 농기계를 보유하고 있으며 올해 1578농가에 장비를 빌려줬다.
유기동물 보호와 입양 지원도 이어진다. 2026년 10월 기준 보호 동물 362마리 가운데 194마리의 입양을 지원했다. 용현면 신복리에는 반려동물 행동 교정 교육장과 장애물 놀이시설 등을 갖춘 교감·치유 공간을 조성하고 있으며 11월 개장을 목표로 하고 있다.
박상오 소장은 "농가의 경영 부담을 줄이고 생산·가공·유통이 농가 소득으로 이어지는 기반을 확대하겠다"며 "농업인의 안정적인 영농과 시민이 체감하는 농촌 변화를 위해 현장 지원을 이어가겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com