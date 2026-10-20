이철우 경북지사 "기금신설위해 교부세 빼내면 지방재정 더욱 위축될 것"

AI 핵심 요약beta
- 이철우 경북지사는 20일 국정감사에서 미래 대응 기금의 문제를 지적했다
- 지방교부세 축소는 지방정부 재정 자율성을 위축시킨다며 국회 지원을 요청했다
- 대구·경북 행정통합과 통합신공항 건설을 위한 관심과 지원도 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = " '미래 대응 기금'을 신설하기 위해 지방교부세 일부를 빼낸다면 지방정부의 재정 자율성은 더욱 위축되고 말 것입니다."
이철우 경북지사가 20일 오전 경북도청에서 열린 '2026년도 국회 행정안전위원회 국정 감사'에서 정부의 '미래 대응 기금' 문제점을 지적하고 국회의 적극적인 도움을 요청했다.
이 지사는 이날 국감 인삿말에서 "특별시, 광역시를 제외한 지방정부의 평균 재정 자립도는 35% 수준이고 경북도 재정 자립도는 25% 수준"이라며 "부족한 재정을 중앙정부가 메꾸어 준다고 하지만, 대부분 용처가 정해져 있는 돈으로 무엇을 할지는 중앙이 정하고 집행만 지방이 맡는 구조"라고 설명하고 "지방의 어려운 현실을 깊이 살피고 도와달라"고 요청했다.
이 지사는 또 '대구·경북 행정통합'의 당위성도 역설했다.
이 지사는 "산업화, 민주화 다음은 '지방화'입니다. 성공적인 지방화를 위해서는 광역 통합이 반드시 이뤄져야 한다. 규모의 경제를 갖춘 메가시티를 만들어야 전 세계 도시들과 대등하게 경쟁할 수 있다"고 강조하고 " '대구·경북 행정 통합 특별 법안'이 국회 행정안전위원회를 통과했으나 법제사법위원회의 문턱을 넘지 못하고 있다"며 국회의 각별한 관심과 지원을 당부했다.
그러면서 이 지사는 '대구·경북 통합신공항'의 신속한 건설과 성공적인 정착을 위한 지원도 요청했다.
이 지사는 "첨단산업과 문화자산이 세계로 뻗어나가려면 사람과 물류를 연결할 교통·물류 허브가 필요하다"고 강조하고 "통합으로 경쟁력을 키우고 신공항으로 세계와 연결해 경북이 지방 주도 성장의 모델을 만들고 대한민국의 새로운 도약을 이끌 수 있도록 관심과 지원"을 거듭 요청했다.
nulcheon@newspim.com