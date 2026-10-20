순창 추령장승축제, 24일 복흥면 추령장승촌서 개최

AI 핵심 요약beta
- 순창군은 24일 복흥면에서 제30회 추령장승축제를 개최했다
- 축제에는 장승 전시와 민속체험, 공연 및 농산물 판매가 마련됐다
- 장승 깎기와 천연염색 등 가족 단위 체험 프로그램도 운영된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지역 농산물 판매장과 먹거리 부스 운영…전통문화 계승·지역경제 활성화 기대
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군은 전통 장승문화의 가치를 알리고 주민과 관광객이 함께 즐기는 문화축제인 '제30회 순창 추령장승축제'가 오는 24일 복흥면 추령장승촌 일원에서 열린다고 20일 밝혔다.
순창추령장승제전위원회가 주최·주관하는 이번 축제는 전통 장승문화를 계승하고 지역 고유의 문화적 가치를 알리기 위해 마련됐다.
올해 30회째를 맞아 장승 관련 전시와 민속문화 체험, 생활문화예술 공연, 지역 농산물 판매장, 먹거리 부스 등 다양한 프로그램을 선보인다.
특히 방문객들이 전통 생활문화를 직접 경험할 수 있도록 장승 깎기와 수수빗자루 만들기 체험을 운영한다. 천연염색과 목공체험 등 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 프로그램도 마련해 가족 단위 방문객에게 색다른 체험 기회를 제공할 예정이다.
행사장에서는 지역 문화예술인과 동호인들이 참여하는 공연을 비롯해 장승 관련 전시와 문화사진 전시도 진행된다. 전통문화의 의미를 살펴보는 동시에 다양한 볼거리를 즐길 수 있도록 프로그램을 구성했다.
지역 농산물 판매장과 먹거리 부스도 운영한다. 지역에서 생산한 농산물을 소개하고 판매해 방문객들에게 순창의 먹거리와 지역 문화를 알리는 한편 농가 소득 증대와 지역경제 활성화에도 힘을 보탤 계획이다.
최영일 순창군수는 "30회째를 맞은 추령장승축제는 지역 주민들이 오랜 시간 함께 지켜온 소중한 문화행사"라며 "전통 장승문화의 매력을 느끼고 다양한 체험과 공연을 즐길 수 있도록 준비하고 있는 만큼 많은 분들이 축제장을 찾아 가을의 즐거운 추억을 만들어 가시길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com