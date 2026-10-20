포천시, 베트남 까오방성 대표단과 지속가능한 협력 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 19일 베트남 까오방성 대표단과 지방행정을 논의했다
- 양측은 세계지질공원 운영과 지속가능한 관광 개발을 공유했다
- 농업·문화·관광 연계와 주민 참여형 지역경제 발전을 모색했다
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시가 베트남 까오방성 인민의회 대표단과 지방행정 및 지속가능한 지역 발전을 위한 협력 방안을 논의했다.
20일 포천시에 따르면 전날 판 탕 안(Phan Thang An) 까오방성 인민의회 의장을 비롯한 대표단을 초청해 지방행정, 지속가능한 관광 개발, 지역 농업 발전 등에 관한 경험을 공유했다.
이날 대표단은 한탄강 유네스코 세계지질공원센터를 방문해 지질공원 운영 현황과 주요 지질명소, 지질유산 보전 및 활용 방안에 대한 설명을 듣고 지질명소와 한탄강 가든페스타 등을 둘러보며 자연자원을 활용한 관광 개발과 지역사회 연계 사례를 살폈다.
이날 양측은 세계지질공원의 관리·운영 체계와 관계기관 간 협력 방식에 대해 의견을 교환했다. 시는 가든페스타와 테라판타지아 등 자연경관과 문화적 가치를 활용한 관광 사례도 공유했다.
특히 지질유산 보전과 관광 활성화를 조화롭게 추진하고 주민 참여를 통해 지역경제 발전으로 연결하는 방안에 대해 논의했다.
포천시청에서 열린 백영현 포천시장과의 접견에서는 지방정부의 조직과 운영, 지역 사회·경제 발전 정책, 지방예산 및 공공투자 관리 등 지방행정 전반에 관한 의견을 나눴다.
또한 관광 개발과 문화·자연유산 보전 과정에서 지방정부와 지방의회가 수행하는 역할에 대해서도 양측의 경험을 공유했다.
농업 분야에서는 포천시 농업기술센터의 주요 기능과 농업기술 보급, 농업인 교육 및 지원사업 운영 체계 등이 소개됐다. 지역 농특산물과 농촌체험관광, 지역 축제 및 관광자원을 연계해 농가 소득을 높이고 지역경제를 활성화하는 방안도 논의했다.
까오방성은 베트남 북부에 위치한 지역으로 논느억 까오방 유네스코 세계지질공원에는 석회암 카르스트 지형과 폭포, 동굴 등 다양한 지질유산이 분포해 있다.
까오방성 역시 지질유산 보전과 지역 문화·관광자원 활용을 연계한 발전 방안을 추진하고 있다고 전해졌다.
백영현 포천시장은 "이번 방문은 포천시와 까오방성이 지방행정과 지속가능한 지역 발전에 관한 경험을 공유하고 상호 이해를 높이는 뜻깊은 기회가 됐다"며 "앞으로도 한탄강 유네스코 세계지질공원을 비롯한 포천시의 관광·문화·농업 자원을 바탕으로 국제 교류와 협력을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
포천시는 이번 방문을 계기로 지방행정과 관광, 농업 분야의 교류를 확대하고 유네스코 세계지질공원을 매개로 한 국제 협력 기반을 강화할 계획이다.
asj7376@newspim.com