동두천시, 관광거점시설 '소요사이' 24일부터 정식 운영

AI 핵심 요약beta
- 동두천시는 19일 관광 거점시설 소요사이 개장식을 열었다
- 소요사이는 관광·문화 공간으로 조성돼 24일부터 정식 운영된다
- 사진전과 족욕장·와펜 네임택 체험 프로그램을 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 동두천시는 지난 19일 소요산권 관광 활성화를 위해 조성한 관광 거점시설 '소요사이'의 개장식을 열고 오는 24일부터 정식운영을 시작한다고 20일 밝혔다.
소요사이는 장기간 방치됐던 축산물브랜드육타운을 SBS와 협업해 리모델링한 지상 2층 규모의 관광·문화 공간이다.
산행 중심의 소요산 관광에서 벗어나 방문객들이 휴식과 문화체험을 함께 즐길 수 있도록 조성됐다.
소요사이 1층에는 지역 상권과 연계한 베이커리 카페와 족욕장이 마련됐으며 2층에는 전시·체험공간과 가족라운지가 들어서 방문객들이 여유롭게 머물며 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있도록 했다.
정식 개장일인 24일부터 12월 31일까지는 2층 전시·체험공간에서 사진전 '사이를 (걷다) 展'이 열린다. 이번 전시는 비어 있던 건물이 소요산의 자연과 만나 새로운 공간으로 변화하는 과정과 시간의 흐름에 따라 달라지는 공간의 모습을 사진으로 담았다.
유료 프로그램으로는 족욕장과 와펜 네임택 만들기 체험 프로그램이 운영된다. 와펜 네임택 만들기는 별도 예약 없이 현장에서 참여할 수 있으며 족욕체험은 온라인 사전예약을 통해 이용할 수 있다.
시는 족욕체험을 통해 소요산 방문객들이 산행과 관광으로 쌓인 피로를 풀고 와펜 네임택 만들기를 통해 가족 단위 방문객들이 개성 있는 체험을 즐길 수 있을 것으로 기대하고 있다.
박형덕 동두천시장은 "소요사이는 소요산을 찾는 시민과 관광객이 쉬어가며 문화와 체험을 함께 즐길 수 있도록 조성한 공간"이라며 "다채로운 관광 콘텐츠를 통해 소요산권의 매력을 높이고 다시 찾고 싶은 관광도시 동두천을 만들어 나가겠다"고 말했다.
소요사이 이용과 프로그램에 관한 자세한 사항은 동두천시 시설관리공단 소요사이로 문의하면 된다.
asj7376@newspim.com