부산항만공사, 부산·경남 초중고 대상 포스터 공모전 개최

AI 핵심 요약beta
- 부산항만공사가 20일 청소년 인권존중 포스터 공모전을 개최했다
- 부산·경남 초중고생이 인권과 존중 주제로 다음달 13일까지 응모한다
- 수상작 12점은 12월 10일 포함 주간 부산항 주요 시설에 전시된다
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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 학생들이 스스로 생각해 그린 인권이 부산항에 전시된다.
부산항만공사(BPA)는 부산·경남 지역 초·중·고등학생을 대상으로 '2026년 청소년 인권존중 포스터 공모전'을 개최한다고 20일 밝혔다.
공모 주제는 인권과 존중, 배려, 평등, 다양성 등 인권과 관련된 내용이다. 부산항을 배경으로 하거나 항만의 특성을 담은 작품에는 심사 과정에서 가점이 부여된다.
참가는 개인 또는 3명 이내 팀 단위로 할 수 있다. 접수 기간은 다음달 13일 오후 6시까지다. 참가자는 부산항만공사 누리집에서 신청서를 내려받아 작품과 함께 전자우편으로 제출하면 된다.
학교급별로 대상 1명, 우수상 1명, 장려상 2명씩 모두 12명을 선정한다. 수상자에게는 부산항만공사 사장 명의의 상장과 총 300만 원 상당의 디지털 온누리상품권을 준다.
수상작은 세계 인권의 날인 12월 10일이 포함된 주간에 부산항만공사 본사와 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에 전시된다. 부산항만공사는 수상작을 2026년 인권경영보고서에도 수록할 계획이다.
news2349@newspim.com