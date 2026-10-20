제19회 의정부 부대찌개 축제 24~25일 열려

AI 핵심 요약beta
- 의정부도시공사가 20일 24~25일 부대찌개축제를 개최한다고 밝혔다.
- 축제에는 무료 시식회와 요리경연, 체험·공연 프로그램 등이 진행된다.
- 참여 업소는 부대찌개 할인과 결제 고객 대상 쿠폰을 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부도시공사가 오는 24일부터 25일까지 이틀간 의정부 부대찌개거리 일원에서 '제19회 의정부 부대찌개 축제'를 개최한다고 20일 밝혔다.
이번 축제는 의정부 대표 음식인 부대찌개를 알리고 지역 상권에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.
축제 첫날에는 부대찌개 무료 시식회와 요리경연대회를 비롯해 체험 프로그램, 플리마켓, 거리공연 등이 진행된다.
방문객을 위해 축제 기간 참여 업소에서 부대찌개 1인분을 1000원 할인하며 2만원 이상 결제한 고객에게는 2000원 할인쿠폰을 지급한다. 할인쿠폰은 총 3600매가 발행되며 오는 11월 30일까지 사용할 수 있다.
축제에 앞서 사회관계망서비스(SNS) 사전 홍보 이벤트도 진행된다.
오는 21일까지 축제 홍보 게시물을 개인 SNS에 공유한 참여자 가운데 추첨을 통해 100명에게 의정부 부대찌개거리에서 사용할 수 있는 '부찌콘(부대찌개 기프티콘)'을 제공한다.
전현영 의정부도시공사 사장은 "19회를 맞은 의정부 부대찌개 축제가 시민과 상인이 함께 즐기며 의정부 부대찌개의 매력을 다시 발견하는 시간이 되길 바란다"며 "안전을 최우선으로 지역 상권에 활력을 더하는 축제가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com