제천 민선9기 공약 49건 확정…5220억원 투입해 시민 체감 정책 추진

AI 핵심 요약beta
- 제천시는 20일 민선9기 시장 공약 49건을 최종 확정했다
- 복지·교통부터 산업단지·청년주거까지 5220억원을 투입한다
- 청년 안심주택 100호와 제4산업단지 조성을 추진한다
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제4산단 조성·첨단산업 육성 추진…공약 이행 상황 시민에 공개
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 제천시가 민선9기 시장 공약사업 49건을 최종 확정하고 총 5220억 원 규모의 정책 추진에 나선다.
시민 생활과 밀접한 복지·교통 정책부터 산업단지 조성, 청년 주거 지원까지 실질적인 변화를 이끌 사업을 추진할 계획이다.
제천시는 공약사업 자문위원회와 시정조정위원회 심의를 거쳐 경제·문화·청년·복지·마을 등 5개 분야 49개 공약을 확정했다고 20일 밝혔다.
사업은 24개 부서가 맡으며 시는 사업별 추진 기간과 재원, 연도별 투자계획, 달성 지표를 설정해 이행 상황을 관리한다.
주요 생활밀착형 사업으로는 제천 시티패스, 중장년층 효도수당, 천원택시 교통약자 바우처, 365 공공심야약국 등이 포함됐다.
청년 분야에서는 2027년 청년정책담당관을 신설하고 창업 지원과 청년자치예산제, 청년 안심주택 100호 공급 등을 추진한다.
지역경제 활성화를 위해 장기간 지연된 제4산업단지 조성 문제를 해결하고 대규모 첨단산업단지 조성도 추진한다.
인허가 업무 처리 개선과 고질·복합민원 점검 회의 등을 통해 행정 절차 개선에도 나설 방침이다.
시는 자문위원회 의견을 반영해 제천 시티패스와 송학 야외 스포츠파크 등 16개 사업의 사업비와 추진 시기, 달성 지표 등을 조정했다.
이상천 시장은 "공약은 시민과의 약속인 만큼 구호가 아니라 시민의 삶에서 변화가 느껴지는 실용적인 정책으로 평가받겠다"며 "확정된 49개 공약을 책임 있게 추진하고 그 과정을 투명하게 공개하겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com