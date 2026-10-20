동해시, AI DC 착공 전 전력산업 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 동해시는 20일 12월 AI 데이터센터 착공을 앞두고 기반시설을 점검했다
- 100MW급 데이터센터는 10월 1일 건축허가를 받고 착공 절차를 추진했다
- 하정우 부위원장은 전력 현장과 예정 부지를 찾아 사업 현안을 점검했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 오는 12월 AI 데이터센터 착공을 앞두고 전력·용수 공급 등을 점검하고 있다고 20일 밝혔다.
이번 사업은 안정적인 기반시설 확보가 핵심 요소로 시는 건축허가 이후 착공 및 운영에 필요한 여건을 살피고 관계기관과 협의 중이다.
AI 데이터센터 조성사업은 지난 7월 강원특별자치도, 동해시, GS그룹 간 업무협약 이후 행정절차를 진행한데 이어 10월 1일 첫 100MW급 데이터센터에 대한 건축허가가 완료됐다. 사업시행자는 오는 12월 착공을 목표로 후속 절차를 추진하고 있다.
20일에는 국가인공지능전략위원회 하정우 상근부위원장이 동해시를 방문해 사업 예정 부지와 지역의 전력산업 현장을 점검할 예정이다.
하 부위원장은 GS동해전력을 찾아 전력 수급 여건 및 현안을 청취하고 사업 부지를 방문해 건축허가 이후 추진 상황을 점검한다고 전해진다. 이어 LS전선 동해공장을 찾아 지역 전력산업 기반을 살펴보고 AI 데이터센터 확대에 따른 전력 인프라의 중요성에 대해 논의할 계획이다.
시 관계자는 AI 데이터센터 조성사업이 건축허가를 거쳐 착공 준비 단계에 들어섰다며 앞으로 전력과 용수 등 기반시설 확보 및 일정에 영향을 미칠 수 있는 주요 현안을 관계기관과 지속적으로 점검할 것이라고 밝혔다.
또 데이터센터 건립으로 인한 지역경제 효과를 높이기 위한 준비도 병행한다. 시는 9월 출범한 동해시 인공지능위원회를 통해 데이터센터와 지역 산업의 연계 가능성을 검토하고 관련 기업 유치 및 전문인력 양성과 같은 지역 차원의 과제를 구체화할 방침이다.
이정학 동해시장은 "AI 데이터센터는 안정적인 전력과 용수 공급 및 기반시설 구축을 위해 점검해야 할 과제가 많다"며 "12월 착공을 목표로 관계기관과 주요 현안을 살피고 필요한 행정적 지원을 계속하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com