금호타이어, 고속도로 휴게소 트럭·버스 타이어 무상점검

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 20일 고속도로 휴게소 4곳서 무상점검을 한다
- 22일부터 트럭·버스 타이어 상태와 공기압 등을 무료 점검한다
- 타이어 사고 예방 교육과 안전관리 요령을 안내한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 금호타이어가 고속도로 휴게소에서 대형 트럭과 버스의 타이어 상태를 점검하고 사고 예방을 위한 안전운행 지원에 나선다.
금호타이어는 오는 22일부터 23일까지 전국 고속도로 휴게소 4곳에서 트럭·버스용 타이어 무상점검과 안전교육을 진행한다고 20일 밝혔다.
점검 장소는 송산포도휴게소 시흥방향과 여주휴게소 강릉방향, 신탄진휴게소 서울방향, 칠곡휴게소 서울방향이다. 방문 운전자는 타이어 전문가에게 외관과 마모 상태를 무료로 점검받을 수 있으며 희망자에게는 공기압과 휠 밸런스 점검 서비스도 제공한다. 소정의 기념품도 증정한다.
현장에서는 트럭·버스용(TBR) 타이어인 KXA31과 KXA17, KXD10, KXS10의 주요 특성과 장점을 소개하고 운행 환경에 맞는 제품 상담도 진행한다.
타이어 사고 유형과 안전관리 요령을 안내하는 교육도 마련한다. 대형 화물차 사고와 화재 예방을 위한 홍보 활동을 통해 운전자들의 안전의식을 높일 계획이다.
최준성 금호타이어 품질서비스팀장은 "장거리 운행이 잦은 트럭과 버스는 타이어 상태를 주기적으로 확인해야 한다며 지속적인 안전점검과 사고 예방 활동으로 올바른 타이어 관리법을 알리고 도로 안전 확보에 힘쓰겠다"고 말했다.
금호타이어는 트럭·버스용과 승용차용 타이어를 대상으로 매년 무상점검 캠페인을 이어가며 타이어 안전문화 확산에 힘쓰고 있다.
ej7648@newspim.com