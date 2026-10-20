전자영 경기도의원 "대학·지자체·지방의회 소통으로 대학 지원정책 마련해야"

AI 핵심 요약beta
- 전자영 의원은 20일 대학·지방의회·지자체 소통을 통한 지원책을 제안했다
- 전자영 의원은 19일 경기·인천 대학 정책토론회에서 맞춤형 지원을 강조했다
- 대학과 지역사회가 공동 과제를 발굴해 정책 효과를 체감해야 한다고 당부했다
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"대학과 지역사회 밀착해 학생·대학 체감하는 지원 과제 지속 발굴해야"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 전자영 의원(더불어민주당·용인4)은 대학과 지방의회, 지방자치단체 간의 다각적인 소통을 통해 학생과 대학이 실질적으로 체감할 수 있는 고등교육 지원책을 수립해야 한다고 제안했다고 20일 밝혔다.
전 의원은 지난 19일 국회 의원회관 제2소회의실에서 열린 '경기·인천지역 대학의 지속가능한 발전을 위한 정책토론회'에 토론자로 참석해 이같이 강조했다.
김준혁 국회의원실이 주최하고 경인지역대학총장협의회가 주관한 이날 토론회는 경기·인천지역 대학의 교육 여건을 점검하고 지자체 연계 고등교육 지원체계 개선 방안을 모색하기 위해 마련됐으며 박철우 한국공학대학교 부총장이 주제 발표를 맡았다.
토론자로 나선 전자영 의원은 "대학별 여건과 필요한 맞춤형 지원이 정책 및 예산 심의 과정에 정확히 반영되려면 대학 총장단과 지방의회, 지자체가 긴밀히 소통해야 한다"며 "대학 현장이 겪는 개별적 어려움과 요구사항을 지속적으로 공유하는 자리가 대폭 확대돼야 한다"고 말했다.
특히 전 의원은 대학과 지역 기업 간 공동연구를 지원하는 경기도 지역협력연구센터(GRRC) 사업 예산 심의 사례를 들며 "사업과 예산의 정당성에 대한 현장의 세밀한 설명이 바탕이 돼야 지방의회 역시 주민과 대학의 목소리를 충분히 대변할 수 있다"고 설명했다.
이어 "대학이 지역사회와 밀착될 때 비로소 문제 해결의 단초를 찾을 수 있다"며 "대학과 지역사회가 손잡고 실행할 수 있는 실질적 과제를 발굴해 학생과 대학 모두가 정책 효과를 체감할 수 있는 선례를 차근차근 만들어가야 한다"고 당부했다.
전 의원은 "이번 토론회를 계기로 대학 총장, 학생, 지방의회, 지자체가 지역 현장에서 지속해서 머리를 맞대길 기대한다"며 "대학과 지역사회를 잇는 교징검다리로서 현장의 목소리가 의회 정책으로 실현될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
1141world@newspim.com