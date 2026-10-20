신안군, 내빈보다 군민 먼저…의전 관행 깼다

AI 핵심 요약beta
- 신안군은 17일 생활체육대회 개막식 의전을 대폭 간소화했다
- 내빈 축사를 줄이고 군민을 먼저 소개해 주인공으로 내세웠다
- 신안군은 군 주관 행사 전반에 군민 중심 의전을 적용할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 신안군이 내빈 중심의 권위적인 행사 의전에서 벗어나 군민을 주인공으로 내세우는 의전 간소화에 나섰다.
신안군은 지난 17일 열린 '2026 신안군수기 생활체육대회' 개막식부터 의전 절차를 대폭 축소했다고 20일 밝혔다.
군은 행사 때마다 길게 이어지던 내빈 축사를 줄이고 개별 호명 방식의 내빈 소개를 일괄 진행하는 방식으로 바꿨다. 불필요한 절차를 줄여 군민들이 행사에 집중하고 축제와 소통을 즐길 수 있도록 하기 위해서다.
특히 이날 개막식에서는 귀빈보다 군민을 먼저 소개하는 방식으로 기존 의전 순서를 뒤집었다. 사회자가 "오늘 행사의 진정한 주인공은 바로 군민 여러분입니다"라고 말한 뒤 행사장 앞자리를 채운 군민들을 가장 먼저 소개해 참석자들의 호응을 얻었다.
신안군은 이번 생활체육대회를 시작으로 군 주관 행사 전반에 의전 간소화 기준을 적용할 방침이다. 형식적인 절차에 따른 행정력 낭비를 줄이고 군민 중심의 내실 있는 행사 문화를 정착시킨다는 계획이다.
김태성 신안군수는 "취임 이후 여러 행사를 직접 다니며 길고 형식적인 의전이 군민들에게 부담과 지루함을 준다는 점을 느꼈다"며 "권위주의적 요소를 없애고 군민이 체감할 수 있는 열린 행사 문화를 만들어 가겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com