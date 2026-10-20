광주은행, 주머니 이벤트 2탄…최대 18만원 혜택

AI 핵심 요약beta
- 광주은행이 20일부터 내년 1월 31일까지 현금 리워드 행사를 진행한다
- 입출금통장 평균잔액 증가액에 따라 주간 최대 1만2000원을 지급한다
- 매주 목표 달성 시 행사 기간 1인당 최대 18만원을 받을 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광주=뉴스핌] 김시아 기자 = 광주은행이 입출금통장 평균잔액을 늘린 고객에게 현금 혜택을 제공하는 이벤트를 재개한다. 1차 행사 조기 종료에 따른 후속 조치로 고객 혜택을 확대한다.
20일 광주은행에 따르면 이날부터 내년 1월 31일까지 '주머니(주간 money 줍줍) 이벤트 2'를 진행한다.
앞서 진행한 1차 이벤트는 입출금통장 잔액 증가 고객에게 매주 현금 리워드를 지급하는 방식으로 운영됐으며 높은 참여율로 예정 예산이 조기 소진됐다. 광주은행은 더 많은 고객에게 혜택을 제공하기 위해 후속 행사를 마련했다.
참여 대상은 광주은행 입출금통장을 보유한 개인 및 개인사업자 고객이다. 응모 후 매주 월요일부터 일요일까지 입출금계좌 평균잔액 증가분을 기준으로 목표 달성 여부를 평가한다. 기준 잔액은 2026년 9월 평균잔액이다.
목표 구간은 평균잔액 증가액 기준 100만원·1000만원·5000만원·1억원 이상 등 4단계다. 달성 구간에 따라 주간 600원부터 최대 1만2000원까지 현금 리워드를 지급한다. 매주 목표를 달성하면 행사 기간 1인당 최대 18만원을 받을 수 있다. 다만 예산이 소진되면 행사가 조기 종료될 수 있다.
문상용 광주은행 신성장사업부장은 "1차 이벤트에 보내준 고객들의 관심과 성원에 감사드린다"며 "일상적인 금융거래를 통해 자산관리의 즐거움과 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 다양한 서비스를 선보이겠다"고 말했다.
saasaa79@newspim.com