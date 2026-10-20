안산시, 네 번째 권역별 타운홀 미팅 개최…철도지하화·특목고 유치 논의

AI 핵심 요약beta
- 안산시는 19일 3권역 주민 80여 명과 타운홀미팅을 개최했다
- 주민들은 철도지하화와 교육 경쟁력 강화 방안을 논의했다
- 시는 수렴한 의견을 검토해 관련 정책에 적극 반영할 계획이다
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안산선 5.12km 철도지하화 및 상부 통합개발 등 생활 밀접 안건 집중 질의
한양대 ERICA 영재교육원·특목고 유치 등 교육 경쟁력 강화 방안 모색
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시가 지역 주민들과 주요 시정 현안을 공유하고 생생한 목소리를 정책에 담아내기 위한 네 번째 권역별 타운홀 미팅을 성공적으로 마쳤다.
20일 시에 따르면 전날 안산미디어도서관 강당에서 3권역 고잔동·중앙동·호수동·와동·선부3동 주민 80여 명이 참석한 가운데 '배움이 자라고 문화가 꽃피는 안산의 중심'을 주제로 소통 행사를 개최했다.
이날 행사에서는 이민근 안산시장이 민선 9기 시정 운영 방향과 주요 역점 사업을 직접 설명하고 참석 주민들이 지역 현안에 대한 의견과 건의 사항을 자유롭게 개진하는 방식으로 진행됐다.
이번 타운홀 미팅에서 주민들의 가장 뜨거운 관심을 모은 의제는 단연 '안산선 철도지하화 사업'이었다. 초지역에서 고잔역, 중앙역으로 이어지는 약 5.12km 구간을 지하화해 도심 단절을 극복하고 지상 상부 공간을 통합 개발하는 사업으로 주민들은 공사 기간 중 교통 대책과 향후 도시 변화상에 대해 열띤 질문을 던졌다.
교육 분야에서는 한양대학교 ERICA 부설 영재교육원 설립을 비롯해 과학고·외고 등 특수목적고등학교 유치 가능성과 지역 교육 경쟁력 강화 방안이 중점 다뤄졌다. 고잔동 재건축 단지와 연계한 교육 인프라 확충 등 장기적 발전 방향에 대해서도 깊이 있는 논의가 이어졌다.
이 외에도 와동 지역의 신규 개발사업 발굴 및 균형발전, 선부3동 공공복합청사 내 주민 편의시설 확충 등 각 동별 숙원 사업에 대한 다양한 아이디어가 제시됐다.
시는 이번 행사를 끝으로 총 4차례에 걸친 권역별 타운홀 미팅 일정을 모두 마무리했다. 수렴된 주민 의견 중 시 자체 추진 과제는 관련 부서의 정밀 검토를 거치고 교육청이나 중앙부처 협의가 필요한 사안은 지속적으로 협조를 요청해 정책에 적극 반영할 계획이다.
이민근 안산시장은 "시민의 목소리가 정책이 되고 그 정책이 시민의 삶을 한층 풍요롭게 바꾸는 것이 진정한 소통 행정의 핵심"이라며 "대규모 핵심 사업부터 소소한 생활 속 불편까지 시민 눈높이에서 철저히 살펴 시정에 담아내겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com