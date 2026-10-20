경기도북부소방재난본부, 대형 복합재난 대비 긴급구조종합훈련 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기도북부소방재난본부가 19일 포천서 복합재난 긴급구조훈련을 실시했다
- 소방·경찰·군 등 25개 기관 416명과 장비 71대가 참여했다
- 화재·붕괴·통신두절 상황에서 지휘체계와 대원안전을 점검했다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도북부소방재난본부가 대형 복합재난 발생에 대비해 유관기관 합동 긴급구조훈련을 실시했다.
20일 경기도북부소방재난본부에 따르면 전날 포천시 군내면 웰플렉스 지식산업센터에서 소방·경찰·군·포천시·의료기관 등 25개 기관 단체에서 416명의 인력과 장비 71대가 참여해 '2026년 경기북부 긴급구조종합훈련'을 진행했다.
이번 훈련은 경기도북부소방재난본부와 포천소방서가 공동 주관했으며 훈련은 민간헬기가 복합건축물에 추락해 대형 화재와 다수 사상자가 발생한 상황을 가정해 진행됐다. 현장에는 화재 확대와 통신 두절, 건물 일부 붕괴 등 돌발 상황이 불시 메시지로 부여됐다.
본부는 이를 통해 현장지휘관의 위험성 판단과 지휘체계 작동 여부, 관계기관 간 협력체계 및 실시간 대응 능력을 점검했다고 전했다.
특히 이번 훈련은 재난현장에서 활동하는 소방대원의 안전 확보에 초점을 맞췄다. 현장 상황 변화에 따른 위험요인 파악과 대원 안전관리, 통신 두절 시 대응체계를 확인했으며 소방대원 고립 상황을 가정한 신속대응팀(RIT) 가동훈련도 실시했다.
또한 지휘·소통·임무수행·기관 간 협업을 중심으로 한 '4C 현장대응체계'가 고위험 재난 상황에서 제대로 작동하는지도 점검했다.
김문용 경기도북부소방재난본부장은 "도민의 생명을 지키는 일과 함께 현장에서 임무를 수행하는 소방대원의 안전을 확보하는 것 역시 무엇보다 중요한 책무"라고 말했다. 이어 "현장의 위험을 보다 면밀히 살피고 지휘와 대응체계를 지속적으로 점검해 안타까운 순직사고가 반복되지 않도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com