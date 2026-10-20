전남광주특별시 쌀 생산 전국 1위…73만 8000톤 전망

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 20일 벼 재배면적·쌀 생산량 전국 1위를 기록했다
- 벼 재배면적은 14만8349ha, 쌀 예상생산량은 73만8159톤으로 집계됐다
- 시는 공공비축미 매입과 산지 유통을 강화해 쌀 수급 안정에 나선다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 벼 재배면적과 쌀 예상생산량 모두 전국 1위를 기록하며 국내 최대 쌀 생산지의 위상을 이어갔다.
전남광주통합특별시는 국가데이터처의 '2026년 쌀 예상생산량조사' 결과 벼 재배면적은 14만 8349ha, 쌀 예상생산량은 73만 8159톤으로 각각 전국에서 가장 많은 것으로 집계됐다고 20일 밝혔다.
이는 전국 쌀 예상생산량 351만8000톤의 약 21%에 해당한다. 전국 생산량은 지난해보다 2만 1000톤(0.6%) 감소할 것으로 전망됐다. 벼 재배면적도 67만 69ha로 전년 대비 1.1% 줄었지만 기상 여건 개선 등의 영향으로 10a당 예상생산량은 525kg으로 0.5% 증가했다.
시는 전국 최대 생산 기반을 바탕으로 수확기 공공비축미 매입을 차질 없이 추진하고 산지 쌀값과 벼 매입 상황을 집중 점검할 계획이다.
시군과 농협 등 관계기관과 협력해 매입 일정과 농가 출하 여건을 살피고 미곡종합처리장(RPC)의 벼 매입량과 민간 재고 및 출하 동향도 지속적으로 관리한다. 실제 수확량과 수요량 및 재고·가격 추이를 종합적으로 분석해 공급 과잉이나 쌀값 하락 우려가 커질 경우 정부에 추가 매입 등 수급안정대책을 건의할 방침이다.
손명도 시 농축산식품국장은 "전남광주는 벼 재배면적과 쌀 예상생산량 모두 전국 최대 규모인 만큼 수확기 수급 상황을 세심하게 살펴야 한다"며 "공공비축미 매입과 산지 유통 관리를 강화해 농업인의 어려움을 줄이고 쌀 수급 안정에 힘쓰겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com