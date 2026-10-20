SK머티리얼즈 제이엔씨, 차세대 디스플레이 소재 양산 추진

AI 핵심 요약beta
- SK머티리얼즈 제이엔씨는 20일 SN Display와 양산체계 구축 업무협약을 체결했다
- 양사는 페로브스카이트 나노결정 소재의 제조·공정 최적화와 품질 보증을 추진한다
- 독자 기술과 생산 역량을 결합해 차세대 디스플레이 소재 상용화를 앞당긴다
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차세대 발광 소재 생산체계 구축…OLED 이후 시장 공략
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK머티리얼즈 제이엔씨가 차세대 디스플레이 핵심 소재로 꼽히는 페로브스카이트 나노결정 소재의 양산체계 구축에 나선다. 독자적인 소재 원천기술을 보유한 스타트업과 협력해 연구개발 단계에 머물러 있는 기술의 상용화를 앞당긴다는 계획이다.
SK머티리얼즈 제이엔씨는 디스플레이 소재 스타트업 SN Display와 페로브스카이트 나노결정 소재 양산체계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.
페로브스카이트는 높은 색순도와 발광 효율을 갖춘 차세대 발광 소재다. 초고화질(UHD) 영상 국제 표준인 'BT.2020'을 충족하는 색 표현력을 갖춰 기존 유기발광다이오드(OLED)와 양자점(QD)을 잇는 소재로 주목받고 있다. 색변환 필름부터 자발광 디스플레이까지 다양한 분야에 적용할 수 있다.
SN Display는 서울대학교 이태우 교수가 창업한 기업으로 페로브스카이트 나노결정 소재를 높은 효율로 대량 합성하는 기술을 보유하고 있다. SK머티리얼즈 제이엔씨는 OLED용 붕소계 블루 도판트 등 첨단 소재 분야에서 축적한 합성·생산·품질관리 역량을 활용해 소재 제조와 공정 최적화, 품질 보증 등을 담당할 예정이다.
하정환 SK머티리얼즈 제이엔씨 대표는 "SN Display의 우수한 페로브스카이트 원천기술을 당사의 합성·양산 역량과 결합시켜 차세대 디스플레이 소재의 상용화를 획기적으로 앞당길 것"이라며 "디스플레이 소재 시장에서 새로운 성장 기회를 만들어 나가겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com