전북도, 장애인 자립·교육·고용 복합타운 조성 박차...전주 자림복지재단 부지

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도가 20일 전주 옛 자림복지재단 부지를 복합커뮤니티타운으로 조성했다
- 장애인종합지원센터는 1만1077명에게 문화활동과 1123명에게 자립교육을 지원했다
- 보름학교와 고용연수원 등 시설을 확충해 장애인 직업교육과 취업을 연계한다
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특수학교 380억원·연수원 291억원 투입…진입도로 개설 33억원 확보
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 전주시 성덕동 옛 자림복지재단 부지를 장애인의 자립생활과 직업교육, 취업을 연계 지원하는 복합커뮤니티타운으로 조성하고 있다고 20일 밝혔다.
도는 장애인종합지원센터 운영을 시작으로 전북교육청, 한국장애인고용공단, 전주시와 협력해 특수학교와 장애인고용교육연수원, 장애인일자리종합타운 등 관련 시설을 단계적으로 확충하고 있다. 2019년 부지 활용 기본계획을 수립한 뒤 관계기관과 사업을 추진해 왔다.
총 45억원을 투입한 장애인종합지원센터는 2024년 4월 개소 이후 장애인의 자립과 사회참여를 지원하고 있다.
개소 이후 장애인 1만1077명에게 문화·여가활동과 체험 기회를 제공했으며 1123명에게 자립역량 강화 교육을 실시했다. 자립생활 체험과 일상 적응을 돕는 체험홈에도 3306명이 참여했다.
전북특별자치도교육청이 추진하는 직업중점 특수학교 가칭 '보름학교'는 380억원을 들여 18개 학급 규모로 조성된다.
지난해 착공해 공사가 진행 중이며 2027년 3월 개교를 목표로 장애학생의 직업교육과 취업 역량 강화를 지원할 예정이다.
한국장애인고용공단이 추진하는 장애인고용교육연수원에는 장애인고용촉진 및 직업재활기금 291억원이 투입된다. 장애인과 사업주 등을 위한 전문 교육·연수시설로 지난해 10월 설계공모를 마치고 현재 설계를 진행하고 있다. 2027년 12월 착공해 2029년 말 운영을 목표로 한다.
전주시도 장애인의 안정적인 고용과 취업 지원을 위한 장애인일자리종합타운 조성을 추진하고 있다. 현재 사업계획을 수립하는 단계로 향후 일자리 지원과 기업 연계 기능을 갖춘 시설을 마련할 계획이다.
도와 전주시는 복합커뮤니티타운의 접근성을 높이기 위해 33억원을 투입해 진입도로 개설도 추진하고 있다.
이와 함께 도는 농생명 분야에 특화된 장애인 직업훈련 기반을 마련하기 위해 한국장애인고용공단과 가칭 '농생명 특화 장애인직업능력개발원' 유치·건립 관련 연구용역을 진행하고 있다.
농생명 산업 기반이 강한 지역 특성을 반영해 기존 제조업 중심의 직업훈련에서 벗어나 장애인의 직업능력 개발과 고용 기회를 확대한다는 취지다.
lbs0964@newspim.com