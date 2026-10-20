광명시, 통합 주정차 단속 알림 서비스 '휘슬' 도입...운전자 편의 제고

AI 핵심 요약beta
- 광명시는 20일 전국 통합 주정차 알림 서비스 휘슬을 도입했다
- 휘슬 이용자는 전국 97개 제휴 지자체 단속 알림을 받을 수 있다
- 앱 등록 뒤에도 차량을 이동하지 않으면 과태료가 부과될 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
박승원 시장 "편리한 알림 서비스 통해 차량 소통·교통질서 확립 힘쓸 것"
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 주정차 단속 알림 서비스를 전격 확대해 시민과 방문객들의 교통 편의를 한층 강화한다고 20일 밝혔다.
광명시가 전국 단위 통합 주정차 단속 알림 서비스인 '휘슬'을 이달 공식 도입해 운영에 들어갔다. 주정차 단속 알림 서비스는 고정식 및 이동식 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 단속 구역에 진입·주정차한 차량 운전자에게 실시간으로 단속 구역임을 안내하는 제도다.
운전자가 단속 사실을 사전에 인지해 차량을 자진 이동하도록 유도함으로써 단속 상습 발발을 방지하고 원활한 도로 교통 흐름을 확보하는 데 목적이 있다.
광명시는 지난 2014년부터 관내 주정차 단속 CCTV 구역에 일시 주정차한 차량을 대상으로 자체 문자 안내 서비스를 제공해 왔다. 이번에 '휘슬'을 추가 도입함에 따라 광명시뿐만 아니라 전국 97개 제휴 지자체의 주정차 단속 알림까지 한 번에 받을 수 있게 됐다.
이에 따라 광명시민이 타 지역을 방문할 때는 물론 광명시를 찾는 외지 방문객들도 별도의 지자체별 신청 절차 없이 단속 알림을 편리하게 수신할 수 있게 됐다.
'휘슬' 앱은 무료로 이용 가능하다. 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 앱을 다운로드한 후 회원가입 및 차량 정보를 등록하면 전국 제휴 지역에서 동일한 서비스를 누릴 수 있다.
단 스마트폰 앱을 통한 민원 신고나 현장 단속원 직권 단속 등은 알림 대상에서 제외된다. 아울러 통신 장애 상황이나 알림 수신 후에도 차량을 즉시 이동하지 않는 경우에는 과태료가 부과될 수 있어 운전자들의 각별한 주의가 요구된다.
기타 자세한 사항은 휘슬 앱 내 안내를 참조하거나 광명시청 차량관리과 주정차팀으로 문의하면 된다.
박승원 광명시장은 "주정차 단속 정보를 한눈에 편리하게 확인하고 자발적인 차량 이동을 유도해 올바른 주정차 문화와 원활한 도로 소통 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com