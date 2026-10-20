시흥시, 첫 전문 공연장 '시흥아트센터' 개관...11월 13일 기념공연

AI 핵심 요약beta
- 시흥시는 20일 시흥아트센터 개관 축하공연을 11월 13일 개최한다고 밝혔다.
- 공연에는 시립합창단 등 지역 전문예술단체들이 참여해 협연을 펼친다.
- 공연 예매는 20일 오후 2시부터 시흥아트센터 누리집에서 진행된다.
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20일 오후 2시부터 시흥아트센터 누리집서 개관공연 예매 오픈
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시의 첫 전문 공연장으로 기대를 모아온 '시흥아트센터'가 마침내 개관하며 시민들을 위한 화려한 첫 무대를 올린다.
시흥시는 오는 11월 13일 오후 7시 30분 시흥아트센터 대공연장에서 개관 축하공연 '시흥의 예술, 하나된 울림 에스 하모니(S-HARMONY)'를 개최한다고 20일 밝혔다.
시에 따르면 이번 공연은 시흥시 최초의 전문 공연 시설인 시흥아트센터의 완공을 기념하고 지역 문화예술의 새로운 도약과 출발을 도민 및 시민들과 다 함께 축하하기 위해 마련됐다.
개관 무대에는 시흥을 대표하는 대표 전문 예술단체들이 대거 참가한다. 아름다운 하모니를 자랑하는 시흥시립합창단을 비롯해 시흥시립소년소녀합창단, 한국 전통 가락과 선율을 선보일 시흥시립전통예술단, 지역 예술인의 중심인 한국예술문화단체총연합회 시흥지회(시흥예총)가 한자리에 모여 다채롭고 풍성한 협연을 선보인다.
공연명인 'S-HARMONY'는 시흥(Siheung)의 첫 글자 'S'와 조화를 뜻하는 'Harmony'를 결합한 명칭으로 지역 문화예술인과 시민이 예술을 매개로 하나가 된다는 상징적 의미를 담고 있다.
시 관계자는 "공연 예매는 20일 오후 2시부터 시흥아트센터 공식 누리집을 통해 진행된다"며 "공연과 관련한 상세 사항은 시흥아트센터 누리집에서 확인할 수 있다"고 전했다.
1141world@newspim.com