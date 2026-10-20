군포시, 817억 투입 상수도 인프라 구축 박차..."최고 품질의 수돗물 공급"

AI 핵심 요약beta
- 군포시는 20일 수도 인프라 구축에 817억 원을 투입했다고 밝혔다
- 고도정수처리시설과 소형생물 대응체계를 구축해 가동했다
- 도수관로 복선화와 블록시스템으로 안정적 공급망을 확보할 계획이다
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관망 원격 관리 '상수도 블록시스템' 구축 추진
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 시민 생활과 직결되는 상수도 서비스 품질을 높이고 공급 안정성을 확보하기 위해 총 817억 원 규모의 대규모 예산을 투입해 수도 인프라 구축에 박차를 가하고 있다고 20일 밝혔다.
우선 군포시는 정수장 수질 고급화를 위해 총 191억 원(국비 117억·시비 74억)을 투입해 오존 산화 및 활성탄 흡착 공정 기반의 '고도정수처리시설'과 소형생물 유입을 차단하는 '소형생물대응체계' 구축을 완료해 가동 중이다.
이와 함께 단수 없는 용수 공급을 위한 '도수관로 복선화 사업'에는 531억 원(국비 93억·도비 245억·시비 193억)이 투입된다. 1992년 매설돼 33년이 경과하고 군포시 용수 공급량의 약 70%를 담당하던 노후 관로를 대체하기 위한 사업으로 시는 2027년 말까지 안양천·학의천 합류 지점부터 군포정수장까지 총연장 6.9km의 신설 관로를 준공해 비상 대체 공급망을 확보할 계획이다.
또한 상수도 관로의 효율적 관리를 위해 시비 95억 원을 투입해 2027년 상반기까지 전체 관망을 32개 블록으로 나눠 원격 관리하는 '상수도 블록시스템'을 구축한다. 이를 통해 실시간 유량 및 수압 데이터를 분석하고 누수 감지 및 노후 관 교체의 우선순위를 결정한다.
가정 내 수질 관리를 위해서는 준공 후 20년이 지난 연면적 130㎡ 이하 주택을 대상으로 옥내 급수관 개량 공사비를 최대 180만 원(공용배관 최대 60만 원)까지 지원하며 무료 방문 수질검사인 '우리집 수돗물 안심확인제'도 함께 운용하고 있다.
시는 2024년부터 올해까지 세 차례 요금을 인상한 바 있으며 확보된 재원이 실질적인 수도 서비스 개선에 재투자되도록 재정 건전성과 서비스 품질을 동시에 끌어올린다는 방침이다.
한대희 군포시장은 "세 차례 수도요금 인상으로 시민들께 부담을 드린 만큼 수돗물을 365일 안심하고 마실 수 있도록 예산 투자를 아끼지 않겠다"며 "최고 품질의 수돗물 공급에 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com