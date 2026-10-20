지그재그, 900만개 상품 '선물하기' 오픈

AI 핵심 요약beta
- 카카오스타일은 20일 지그재그 선물하기 서비스를 출시했다
- 패션·뷰티·라이프 상품 약 900만 개를 카카오톡으로 보낼 수 있다
- 선물 포장 상품 거래액은 올해 상반기 313% 증가했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 '지그재그'가 약 900만 개 상품을 갖춘 '선물하기' 서비스를 열고 국내 모바일 선물 시장에 본격 진출했다고 20일 밝혔다.
패션·뷰티·라이프 카테고리 전 상품(해외 직구, 프리오더, 기간 판매 상품 등 일부 제외)을 카카오톡이나 문자메시지로 보낼 수 있다. 수신자의 지그재그 회원가입 여부와 관계없이 발송된다. '직진배송' 상품은 수신자가 자정 전까지 배송지를 입력하면 주말에도 다음 날 받을 수 있다.
홈 화면에는 '선물하기 전용관'을 신설했다. 아우터, 원피스, 뷰티 등 카테고리와 1만원 미만부터 5만원 이상까지 가격대별 탐색이 가능하고, 집들이·임신·출산 등 테마별 검색도 지원한다. 수신자는 배송지 입력 전 옵션을 바꿀 수 있고, 수령 후 교환도 신청할 수 있다.
지그재그의 선물 수요는 늘고 있다. 올해 상반기 '선물 포장' 키워드가 포함된 상품 거래액은 전년 대비 313% 증가했고, '집들이 선물'과 '생일 선물' 거래액도 각각 36%, 64% 늘었다.
카카오스타일 관계자는 "선물하기를 운영하며 쌓이는 데이터를 바탕으로 선물하는 사람의 고민은 덜고 받는 사람의 만족도는 높이는 방향으로 서비스를 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com