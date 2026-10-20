경기도, 가을 나들이 명소 '한탄강·화성 지질공원' 추천

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 20일 가을 나들이 명소로 지질공원 두 곳을 추천했다
- 한탄강 지질공원은 화산활동이 만든 폭포와 주상절리가 특징이다
- 화성 지질공원은 공룡알 화석과 다양한 서해안 지질경관을 품었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연천 재인폭포 등 웅장한 주상절리와 서해 해안지형 눈길
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 수십만 년 전 화산활동이 만들어낸 웅장한 협곡과 주상절리, 중생대 공룡알 화석 등 지구의 오랜 역사를 직접 보고 체험할 수 있는 도내 대표 지질공원 두 곳을 가을 나들이 명소로 추천했다고 20일 밝혔다.
도가 추천한 곳은 포천·연천과 강원특별자치도 철원에 걸친 '한탄강 유네스코 세계지질공원'과 화성시 서부지역에 위치한 '화성 국가지질공원'이다.
한탄강 유네스코 세계지질공원은 약 54만 년 전부터 12만 년 전 사이 화산활동으로 형성된 현무암 지형이 특징이다.
용암이 굳어 만들어진 현무암 대지를 한탄강과 임진강이 깎아내면서 연천 재인폭포, 포천 비둘기낭 폭포, 임진강 수직 주상절리 등 독특한 경관을 자아낸다. 지난 2015년 국가지질공원에 이어 2020년 유네스코 세계지질공원으로 지정됐으며 총 26개의 지질명소를 보유하고 있다.
2024년 국가지질공원으로 지정된 화성 국가지질공원(8개 지질명소)은 중생대 백악기 공룡알 화석을 볼 수 있는 '고정리 공룡알 화석산지'를 비롯해 편마암과 습곡·단층 지층을 살펴볼 수 있는 '우음도', 층상응회암을 만날 수 있는 '전곡항' 등 서해안의 다채로운 지질 경관을 품고 있다.
지질공원은 지형·암석·화석 등 가치 있는 지질유산을 보전하면서 교육 및 관광 자원으로 활용하는 제도로 경기도는 지역 문화·관광과 연계한 다양한 체험 프로그램을 운영 중이다.
이태선 경기도 정원산업과장은 "지질공원은 우리가 살고 있는 땅이 어떻게 형성됐는지 직접 배우는 살아있는 배움터"라며 "소중한 지질유산이 훼손되지 않도록 지정된 탐방로를 이용하고 암석이나 화석을 채취하지 않는 등 보전에 함께해 주시길 바란다"고 말했다.
1141world@newspim.com