뚜레쥬르, 수능 시즌 미피 협업 신제품 내놔

AI 핵심 요약beta
- 뚜레쥬르가 20일 미피 활용 수능 응원 신제품을 선보였다
- 소원과 행운 담은 케이크와 찹쌀떡 세트를 출시했다
- 초콜릿과 엿으로 구성한 선물세트도 함께 내놨다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르가 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 인기 캐릭터 미피를 활용한 수험생 응원 신제품을 선보였다. 올해 콘셉트는 '설레는 내일을 함께, The Day Is Yours'로, 소원과 행운을 표현한 디자인에 합격의 기운과 응원의 마음을 담았다.
대표 제품인 '반짝! 소원의 별 미피 케이크'는 진한 초코 가나슈와 두 가지 맛 생크림을 샌딩한 초코 케이크에 미피 아크릴 장식을 얹었다. 별똥별 픽을 미피가 든 별에 가져다 대면 별이 반짝이는 모습을 볼 수 있다.
수험생 선물 스테디셀러인 찹쌀떡은 '미피 행운가득 찹쌀떡 세트(9구)', '미피 행운책가방 찹쌀떡 세트(6구)' 등으로 구성했다. 고구마, 흑임자, 단팥, 백앙금 네 가지 맛이다. 찹쌀떡과 초콜릿, 엿으로 구성한 '미피 달콤가득 선물세트', 7가지 색과 맛을 담은 '미피 정답콕콕 초콜릿'도 내놨다.
CJ푸드빌 관계자는 "중요한 도전을 앞둔 수험생들에게 따뜻한 응원과 행운의 마음을 전하고자 인기 캐릭터 미피와 협업한 수능 시즌 신제품을 선보인다"고 말했다.
fineview@newspim.com