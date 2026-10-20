청주시, 561억원 투입 공영주차장 12곳 조성…주차면 1389면 확충

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 20일 주차난 해소에 561억원을 투입한다고 밝혔다
- 공영주차장 12곳을 조성해 주차면 1389면을 확충한다
- 민간 주차공간 활용과 내 집 주차장 지원도 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 도심 주차난 해소를 위해 561억원을 투입해 공영주차장 12곳, 1389면을 단계적으로 확충한다.
20일 청주시에 따르면 노외주차장 10곳(873면)과 주차타워 2곳(516면)을 조성하는 사업으로 현재 석소동과 오송역 선하부지 주차장은 공사에 들어갔다.
사창동 2곳은 건축물 해체 신고를 마쳤으며 봉명동은 보상을 완료해 2027년 착공을 앞두고 있다.
복대동은 실시설계를 마치고 내년 보상에 들어갈 예정이다.
향정동도 2027년 착공을 목표로 사업을 추진하고 있다.
낙가천 유수지와 대농지구 주차타워, 청주산단 공영주차장은 설계 등 관련 절차를 진행 중이다.
수곡동과 운천동은 내년 실시설계에 착수할 계획이다.
시는 공영주차장 확충과 함께 민간 주차공간 활용도 확대하고 있다.
공유주차장 조성사업으로 2곳을 마련했으며 내 집 주차장 갖기 사업은 7곳을 선정해 지원할 예정이다.
시 관계자는 "시민이 체감할 수 있는 쾌적하고 주차 걱정 없는 청주시를 만들겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com