코웨이, 정수기·공청기·비데 최대 12개월 '월 1만원' 행사

AI 핵심 요약beta
- 코웨이는 20일 주요 환경가전을 월 1만원에 이용하는 프로모션을 시작했다
- 이번 행사는 이달 말까지 정수기·공기청정기·비데 신규 렌탈 고객에게 적용된다
- 약정 기간에 따라 최대 12개월간 렌탈료를 월 1만원만 청구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 코웨이는 이달 말까지 정수기와 공기청정기, 비데 등 주요 환경가전을 최대 12개월 동안 월 1만원에 이용할 수 있는 프로모션을 진행한다고 20일 밝혔다.
이번 프로모션은 매일 쓰는 환경가전을 부담 없이 경험해볼 수 있도록 기획했다. 프로모션 대상 제품은 '아이콘 정수기2'와 '아이콘 정수기3'를 비롯해 공기청정기, 룰루 비데 전 제품이 해당된다.
행사 기간 해당 제품을 신규 렌탈하면 약정 기간에 따라 3년 약정은 3개월, 5년 약정은 6개월, 6년 약정은 9개월, 7년 약정은 12개월 동안 렌탈료가 월 1만원만 청구된다.
특히 '아이콘 정수기3'는 용기 높이를 자동으로 인식해 파우셋이 위아래로 움직이는 '스마트 무빙 파우셋'과 물이 나올 때마다 작동하는 UV 살균 기능을 갖춰, 매일 쓰는 정수기를 더 편리하고 위생적으로 이용할 수 있다.
코웨이 관계자는 "정수기와 공기청정기, 비데처럼 매일 쓰는 환경가전을 더 많은 고객이 부담 없이 경험해볼 수 있도록 특별 프로모션을 마련했다"고 설명했다.
tack@newspim.com