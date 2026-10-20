최수진 "소방예산 자르고 응급구역 불법주차…與 실세들 특권의식 폭주"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘은 20일 추미애·김민석 논란을 거론하며 여당 특권을 비판했다
- 최수진 대변인은 추 지사의 소방 예산 삭감과 발언을 문제 삼았다
- 김 대표의 응급환자 전용 주차구역 이용도 권력 특권이라며 규탄했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘은 20일 추미애 경기지사의 소방 재정 빨대 발언 논란과 김민석 더불어민주당 대표의 응급환자 전용 주차구역 이용 논란을 거론하며 "여당 실세들의 안하무인 특권 의식이 끝없이 폭주하고 있다"고 비판했다.
최수진 국민의힘 원내수석대변인은 이날 논평을 통해 "부천 화재로 순직한 소방관의 비극 앞에서도 거대 여당 권력자들은 반성은커녕 막말 논란과 특권 주차 논란으로 유가족과 국민의 가슴에 대못을 박았다"고 밝혔다.
최 수석대변인은 추 지사를 겨냥해 "12억원짜리 전세 관사에 살며 7000만원대 관용차를 뽑으면서 정작 노후 소방차 교체와 순직 소방관 추모 예산은 가차 없이 깎았다"며 "도민 혈세를 빠는 진짜 '재정 빨대'는 추 지사"라고 했다.
또 전날 부승찬 민주당 의원이 소방 예산과 관련해 "재정을 쭉쭉 빨아먹는다"고 발언한 점을 언급하며 "억지 사과로 국민을 우롱할 것이 아니라 당장 입단속부터 시키라"고 했다.
최 수석대변인은 "김 대표는 조문 길에 타고 온 차량을 다급한 생명이 오가는 응급환자 전용 주차장에 30분이나 세워뒀다"며 "일반 환자조차 비워두는 구역마저 권력자의 전용석쯤으로 여기는 선민의식"이라고 지적했다.
그러면서 "비서실장 차량이라는 핑계는 구차하다"며 "시민의 축제 무대는 유세장으로 강탈하더니 병원 응급 구역은 앞마당처럼 차지하는 것이 집권 여당 대표의 수준"이라고 꼬집었다.
최 수석대변인은 "소방관의 피땀에는 빨대를 꽂고 응급 환자의 길목에는 특권을 주차했다"며 "한쪽에서는 소방관을 비하하며 예산줄을 자르고 다른 한쪽에서는 생명줄을 막아선 집권 여당의 갑질 막장드라마였다"고 비판했다.
이어 "국민이 간절히 바라는 것은 국민의 마음을 읽고 국민의 뜻을 받드는 참된 공직자"라며 "이제 모두 특권의 무대에서 내려오라"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com