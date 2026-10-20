토스, 청소년 불법도박 차단 '우리아이 지킴이' 출시

AI 핵심 요약beta
- 토스는 20일 미성년자 불법도박 거래 예방 서비스 ‘우리아이 지킴이’를 출시했다
- 미성년자가 의심 계좌로 송금하면 경고하고 만 14세 미만은 보호자에게 알림을 보낸다
- 토스는 위험계좌 정보를 고도화해 감독당국과 공유하고 대응 정책에 활용할 계획이다
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만 7세~18세 대상…두 달간 도박 위험 계좌 400여개 식별
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스가 미성년 회원 불법도박 거래 예방 서비스 '우리아이 지킴이'를 출시했다고 20일 밝혔다.
우리아이 지킴이는 미성년 회원이 불법도박 의심 계좌로 송금을 시도할 때 실시간으로 경고하고, 저연령 회원의 경우 사전 동의를 받은 법정대리인에게 알림을 전달하는 서비스다. 실시간 경고와 본인 알림은 만 7세부터 18세까지 적용되며, 법정대리인 알림은 만 14세 미만이 대상이다.
청소년의 불법도박 접촉 연령이 낮아짐에 따라 토스는 보호 대상을 저연령 청소년까지 확대했다. 스스로 위험을 판단하기 어려운 이용자를 보호자가 초기 단계에서 확인하도록 지원하기 위한 조치다.
이 서비스는 토스 앱 전체 탭에서 '아이 지킴이'를 검색해 사용할 수 있다. 미성년 회원이 불법도박 의심 계좌로 송금을 시도하면 송금 실행 전에 경고 화면이 노출된다. 경고 화면은 해당 계좌의 위험성과 처벌 가능성 등을 안내해 스스로 송금을 중단하도록 유도한다.
이용자는 경고 화면에서 송금을 취소하거나 해당 계좌를 신고할 수 있다. 앱과 홈페이지 내 별도 신고 채널도 운영된다. 접수된 신고는 검증을 거쳐 위험계좌 정보와 이상거래탐지시스템(FDS)에 재반영된다.
만 14세 미만 회원이 도박 자금 수취 확인 계좌로 송금을 시도할 경우, 사전 동의한 법정대리인에게 알림이 발송된다. 가입 시 확인된 법정대리인 관계를 바탕으로 작동하며, 보호자에게는 거래 시도 사실과 위험 유형, 탐지 일시 등 최소한의 정보만 제공된다.
토스는 2026년 7월부터 8월까지 진행한 두 달간의 사전 검증 과정에서 도박 위험이 높은 계좌 약 400여개를 분류했다. 해당 계좌에 대한 송금 시도를 조사한 결과 대상 계좌 모두 도박 관련 계좌로 확인됐다. 토스는 도박 주의 계좌 약 3800여개도 추가로 식별해 관리 중이다.
토스는 수집된 탐지 및 신고 데이터를 바탕으로 FDS를 고도화할 계획이다. 수집된 자료는 감독당국과 공유해 청소년 불법도박 대응 정책 수립에 활용할 방침이다.
토스 관계자는 "저연령 청소년의 경우 도박의 위험성을 판단하기 어려운 만큼 보호자의 초기 개입 장치가 필요하다"며 "기술적 위험 탐지와 가정 내 대응이 병행될 수 있도록 청소년 보호 기능을 강화하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com