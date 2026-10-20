BNK부산은행, 부산 지역축제에 2억원 후원…지역 축제 경쟁력 강화

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행이 20일 부산 지역축제 발전 후원금 2억원을 전달했다
- 후원금은 부산불꽃축제 등 주요 축제 운영과 경쟁력 강화에 사용된다
- BNK부산은행은 2006년부터 지역축제에 60억6500만원을 지원했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = BNK부산은행이 부산 대표 축제의 안정적인 운영과 경쟁력 강화를 위해 지원에 나선다.
부산시는 BNK부산은행, 부산축제조직위원회와 20일 오후 시청 의전실에서 '2026년 부산 지역축제 발전 후원금 전달식'을 개최한다고 밝혔다.
이날 행사에는 전재수 부산시장과 김성주 BNK부산은행장, 부산축제조직위원회 집행위원장 등이 참석한다. BNK부산은행은 부산축제조직위원회에 후원금 2억 원을 전달한다.
후원금은 부산불꽃축제를 비롯해 부산축제조직위원회가 주관하는 주요 축제의 운영과 경쟁력 강화에 사용된다.
BNK부산은행은 2006년부터 부산 지역축제 후원을 이어왔다. 지난해까지 연간 후원과 개별 후원을 통해 지원한 금액은 모두 60억6500만 원이다.
부산축제조직위원회는 부산밀페스티벌, 부산바다축제, 부산국제록페스티벌, 부산불꽃축제 등을 주관하고 있다. 부산국제록페스티벌은 2026년 문화체육관광부 예비 글로벌 관광축제로 선정되며 국제 관광 콘텐츠로서의 기반도 넓히고 있다.
BNK부산은행은 축제 후원 외에도 취약계층 지원, 장학사업, 금융교육, 문화·예술·체육 분야에서 지역사회 지원을 이어가고 있다. 올해는 부산불꽃축제 연간 협찬사로도 참여한다.
전재수 시장은 "부산의 축제와 문화 발전을 위해 꾸준히 지원해온 BNK부산은행에 감사드린다"며 "지역사회와 협력해 부산의 축제가 관광 콘텐츠로 성장하도록 힘쓰겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com