삼성전자, '아트 바젤 파리' 미술 작품 19점 TV로 선보인다

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 20일 아트 바젤 파리 작품 19점을 공개했다
- 삼성 아트 스토어에서 세계 작가들의 현대미술을 감상할 수 있다
- 삼성 아트 TV는 무반사 기술로 작품 색감과 질감을 생생히 표현한다
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아트 바젤과 협력 확대…117개국서 5000여점 작품 제공
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 세계적인 아트페어 '아트 바젤 파리 2026'에 출품된 현대미술 작품 19점을 삼성 TV에서 감상할 수 있도록 제공한다. 전시장을 방문하지 않아도 집에서 세계적인 작가들의 작품을 즐길 수 있게 됐다.
삼성전자는 20일부터 25일까지 프랑스 파리 그랑 팔레에서 열리는 아트 바젤 파리 참가 갤러리들의 주요 작품 19점을 '삼성 아트 스토어'에 공개했다고 20일 밝혔다.
이번 컬렉션에는 일상적인 소재를 독창적인 시각으로 재해석한 현대미술 작품들이 포함됐다. 조지아 출신 작가 엘렌 샤트베라슈빌리의 '양귀비 #4'와 벨기에 출신 조형·설치 미술가 한스 옵 드 빅의 '더 라운지(흑백)' 등이 대표적이다. 삼성 아트 TV는 빛 반사를 줄이는 무반사 기술을 적용해 밝은 환경에서도 작품의 색감과 질감을 생생하게 표현한다.
다리아 그린 삼성 아트 스토어 콘텐츠 큐레이션 총괄은 "서로 다른 예술적 시각을 삼성 아트 스토어라는 하나의 플랫폼에 모아 선보임으로써 전 세계 시청자들이 집에서도 다양하고 깊이 있는 작품 세계를 향유할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
삼성 아트 스토어는 전 세계 117개국 이상에서 서비스되는 삼성 TV 전용 예술 작품 구독 서비스다. 5000점 이상의 작품을 4K 화질로 제공하며 더 프레임 프로, 더 프레임, 마이크로 RGB, OLED(SH95) 등 삼성 아트 TV에서 이용할 수 있다. 삼성전자는 홍콩과 바젤, 파리, 마이애미 비치 등에서 열리는 아트 바젤과 협력해 현대미술 콘텐츠를 지속적으로 확대하고 있다.
mkyo@newspim.com