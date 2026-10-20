삼성바이오에피스, 브라질에 희귀질환 치료제 10년간 단독 공급

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오에피스는 20일 브라질 보건부에 SB12 공급 계약을 체결했다
- 바이오노비스·바이아파르마와 내년부터 10년간 단독 공급한다
- SB12는 PNH·aHUS 치료제로 현지 파트너사에 기술이전도 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오에피스는 브라질 보건부에 솔리리스 바이오시밀러 'SB12'(성분명 에쿨리주맙)를 공급하기 위한 현지 파트너십 계약을 체결했다고 20일 밝혔다.
이번 계약은 브라질의 생산개발협력(PDP) 제도를 통해 이뤄졌다. 삼성바이오에피스는 현지 제약사 바이오노비스, 국영 연구기관 바이아파르마와 협력해 내년부터 10년간 브라질 정부 주도 시장에 SB12를 단독 공급한다. 해당 기간 현지 파트너사에 기술이전도 진행할 계획이다.
SB12는 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH)과 비정형 용혈성 요독 증후군(aHUS) 등 희귀질환 치료에 쓰이는 의약품이다. 2024년 12월 브라질 의약품청(ANVISA)으로부터 품목허가를 받았다.
지난해 브라질 에쿨리주맙 시장 규모는 약 1억7000만달러(약 2500억원)다. 삼성바이오에피스는 장기 공급 계약을 통해 현지 매출 기반을 확대할 계획이다.
삼성바이오에피스는 앞서 PDP 계약을 통해 2019년부터 엔브렐 바이오시밀러 'SB4'(성분명 에타너셉트)를, 2020년부터 허셉틴 바이오시밀러 'SB3'(성분명 트라스투주맙)를 브라질에 공급해왔다. 두 제품의 누적 공급량은 600만개를 넘어섰다.
이번 계약으로 PDP를 통해 브라질에 공급하는 제품은 3종으로 늘어난다. 기존 자가면역질환·항암 치료제에 희귀질환 치료제를 추가해 현지 제품군을 확대하게 됐다.
정진한 삼성바이오에피스 CS3팀장 상무는 "고품질 의약품의 안정적인 공급을 통해 브라질 희귀질환 환자들의 의약품 접근성 향상에 기여하기 위해 노력하겠다"며 "브라질 바이오 제약 산업의 장기적인 발전에 기여하기 위해 현지 파트너들과 적극적으로 협력할 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com