장진·박지윤·장동민·김지훈·안유진, '크라임씬 제로 시즌2' 출연…2027년 공개

AI 핵심 요약beta
- 장진·박지윤·장동민·김지훈·안유진이 2027년 ‘크라임씬 제로 시즌2’로 재회한다.
- 시즌2는 확장된 세계관과 치밀한 사건 구성으로 진화한 추리 게임을 선보인다.
- 다섯 플레이어는 특별 게스트들과 함께 연기와 추리로 반전의 재미를 만든다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 장진, 박지윤, 장동민, 김지훈, 안유진이 넷플릭스 추리 예능 '크라임씬 제로 시즌2'로 다시 뭉친다.
'크라임씬 제로'는 용의자와 탐정이 된 플레이어가 그들 가운데 숨어있는 범인을 찾아내는 롤플레잉 추리 게임 예능이다. 지난 해 넷플릭스와 손잡고 탄생한 '크라임씬 제로 시즌1'은 사건의 재미와 본질에 충실한 역대급 시즌이라는 호평을 받았다.
이번 '크라임씬 제로 시즌2'는 '크라임씬 제로 시즌1'에서 시리즈의 근본을 보여줬던 레전드 플레이어 5인방 장진, 박지윤, 장동민, 김지훈, 안유진이 다시 한 번 뭉친다. '크라임씬 제로 시즌2' 윤현준 PD는 "누가 뭐래도 '크라임씬'의 세계관을 가장 잘 이해하고 구현해 줄 수 있는 다섯이라고 생각한다. 모두 다시 함께 할 수 있어 기쁘고 이들과 함께 할 최고의 게스트들도 기대 많이 해달라"고 전해 기대를 높인다.
'크라임씬'의 정체성과 다름 없는 영화감독 장진은 특유의 예리한 관찰력과 관록의 추리력, 그리고 '장편돌' 등 변화무쌍한 연기력으로 활약을 예고한다. 어떤 캐릭터든 찰떡처럼 변신하는 올라운더 플레이어 박지윤은 빼어난 롤플레잉 실력을 바탕으로 전 시즌, 전 회차 출연이라는 빛나는 기록을 이어간다. 날카로운 추리력과 극강의 눈썰미, 극의 판도를 바꾸는 재치까지 모두 갖추며 시즌1의 '장딸' '장이웃'으로 큰 웃음을 준 완성형 플레이어 장동민도 함께 한다. 심리학 전공자다운 고도의 심리전과 치밀한 연기력으로 소름 돋는 반전을 만드는 '크라임씬'표 수상한 미남 전문 배우 김지훈의 신들린 연기도 기대된다. 성실한 탐색 능력과 안정적인 연기력, 무릎을 탁 치게 하는 추리력으로 '추리 베테랑'으로 성장한 안유진의 활약도 놓칠 수 없다. '크라임씬 제로 시즌2'는 믿고 보는 경력직 플레이어들과 매회 특별 게스트가 함께 하며 롤플레잉 추리 게임의 쾌감을 높일 예정이다.
'크라임씬 제로 시즌2'는 더 진화하고 기상천외한 추리 게임으로 돌아온다. 넷플릭스만의 확장된 스케일과 독창적이고 탄탄한 세계관, '크라임씬' 제작진만이 가능한 치밀한 사건 구성으로 추리 베테랑들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 판을 제대로 깐다. 제작진이 숨겨둔 트릭 속에서 플레이어들이 시시각각 만들어가는 스릴러와 콩트를 오고가는 역동적인 스토리는 웃음과 몰입도를 배가시킬 예정이다. 무엇보다도 플레이어들의 물오른 연기력이 만드는 반전의 묘미, 그리고 명불허전 환상의 티키타카가 중독성 강한 재미를 선사할 예정이다.
레전드 플레이어들이 다시 한 번 뭉치며 기대를 더하는 '크라임씬 제로 시즌2'는 2027년 공개된다.
moonddo00@newspim.com