낙동강관리본부, 낙동강 생태공원 가을꽃단지 조성…사진 촬영 명소

AI 핵심 요약beta
- 부산시 낙동강관리본부는 20일 생태공원에 가을꽃단지를 조성했다
- 화명공원 황화코스모스·댑싸리, 대저공원 핑크뮬리가 장관을 이뤘다
- 삼락공원에는 국화 등 8종 초화 4060본을 심고 대중교통을 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 낙동강변에 가을꽃이 어우러지면서 새로운 나들이 명소로 부상하고 있다
부산시 낙동강관리본부는 가을철 낙동강 생태공원을 찾는 시민과 관광객을 위해 화명·대저·삼락생태공원 일대에 계절 꽃단지를 조성했다고 20일 밝혔다.
화명생태공원 연꽃습지 주변에는 3만4000㎡ 규모의 황화코스모스 단지가 들어섰다. 낙동강 물길과 맞닿은 공간에 노란색 꽃밭이 펼쳐진다.
수생식물원 일대에는 8800㎡ 규모의 댑싸리 단지가 조성됐다. 붉게 물든 댑싸리와 풍차, 그네 등 시설을 함께 배치해 산책과 사진 촬영이 가능하도록 했다.
대저생태공원에는 1만㎡ 규모의 핑크뮬리 단지가 마련됐다. 분홍빛 군락이 가을철 공원 경관을 이루며 방문객을 맞는다. 대저생태공원은 계절별 초화와 산책로가 조성돼 가을 꽃을 찾는 방문객이 꾸준히 찾는 공간이다.
삼락생태공원 가족테마화단에는 국화를 비롯한 8종의 초화 4060본을 심었다. 국화화단 규모는 11만4000㎡다.
낙동강관리본부는 주말과 휴일 방문객이 몰릴 경우 주차장이 혼잡할 수 있다며 대중교통 이용을 당부했다.
낙동강관리본부 관계자는 "가을꽃이 조성된 생태공원에서 계절의 변화를 느끼며 휴식하길 바란다"며 "앞으로도 테마화단을 조성해 시민에게 볼거리와 휴식 공간을 제공하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com