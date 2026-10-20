부산시, 감염 안전 돌봄 인증제 도입…노인요양시설 7곳 선정

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 20일 노인요양시설 7곳을 감염안전돌봄 인증기관으로 선정했다
- 인증기관에 3년간 감염관리비 500만~1000만원을 지원하고 점검한다
- 부산시는 2030년까지 인증기관을 50곳으로 확대할 계획이다
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지속적 감염병 예방을 위한 체계화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 감염 취약계층을 대상으로 돌봄 안전망을 한층 촘촘히 한다.
부산시는 부산사회서비스원과 함께 추진하는 부산감염안전돌봄인증제를 통해 노인요양시설 7곳을 인증기관으로 선정했다고 20일 밝혔다.
올해 선정된 기관은 기장실버홈, 무량수노인요양원, 부산시노인건강센터, 송원노인전문요양원, 인창동구노인요양원, 인창실버웰, 효성노인건강센터다.
인증 기간은 3년이다. 시는 기관별로 500만~1000만 원의 감염관리비를 지원하고 매년 감염관리 실태를 점검할 계획이다.
부산감염안전돌봄인증제는 노인요양시설이 감염병 예방과 대응 체계를 갖추도록 지원하는 지역 맞춤형 인증사업이다. 의무평가 중심의 관리에서 벗어나 시설의 자율적인 참여와 현장 개선을 유도하는 데 초점을 맞췄다.
올해 인증 심사에는 21개 시설이 신청했다. 시는 사업설명회와 예비심사, 기관별 사전 컨설팅, 자가평가, 현장심사, 인증심의위원회 심의를 거쳐 최종 대상 기관을 확정했다.
심사 기준은 33개 항목으로 구성됐다. 감염관리와 시설 환경, 종사자 교육, 감염병 대응체계 등 돌봄시설의 전반적인 감염안전 수준을 평가했다. 사전 컨설팅과 현장심사를 통해 시설별 보완 사항도 제시했다.
인증 기준은 심사에서 70점 이상을 받은 시설에 적용된다. 지표는 부산시 공공보건의료지원단이 감염병 전문가와 노인요양시설 관계자, 부산시, 부산사회서비스원 등의 자문을 거쳐 개발했다.
시는 21일 부산시 상수도사업본부 대회의실에서 인증서와 현판을 전달한다. 행사에서는 사업 추진 경과와 인증기관 사례를 공유하고, 요양시설 감염관리 담당자를 대상으로 현장 의사소통 교육도 진행한다.
시는 내년부터 매년 인증기관 10곳을 추가로 발굴할 예정이다. 2030년까지 부산지역 노인요양시설 50곳을 인증기관으로 지정해 감염병 예방 중심의 돌봄 안전망을 확대한다는 계획이다.
ndh4000@newspim.com