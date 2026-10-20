전국 광역 단체장 10월 20일 일정

AI 핵심 요약beta
- 전국 광역단체장들이 19일 국무회의와 국정감사에 참석했다
- 전재수 부산시장은 19일 체육대회와 자문회의 등에 참석했다
- 각 시·도지사들은 투자유치와 기업·지역 행사 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲전재수 부산시장
- 개인택시 운수종사자 체육대회(11: 00 화명생태공원)
- 제22기 민주평화통일자문회의 부산지역회의(14:00 대강당)
- BNK 부산은행 지역축제발전 후원금 전달식(17:00의전실)
▲우상호 강원도지사
-삼척의료원장 임명장 수여식 (09:00 통상상담실)
-제19회 도 미용예술경연대회 (13:00 동해체육관)
-도 시·군번영회 연합회 정기회의 (16:00 양양군문화복지회관)
▲신용한 충북지사
-2026년도 국회 행정안전위원회 국정감사(10:00 도청 다목적관)
▲박수현 충남지사
-의용소방대 소방기술경연대회(10:00 천안)
-도내 대학총장 간담회(11:30 호서대)
▲이철우 경북도지사
- 2026 국회 행정안전위원회 국정감사 수감(10:00 화백당)
▲추경호 대구광역시장
- 간부회의(09:00 산격청사 대회의실)
- 고용친화기업 인증서 수여식(14:00 산격청사 대회의실)
- 2026 PNP KOREA EXPO 전야제 행사(18:00 대구스케일업허브)
▲ 박찬대 인천시장
- 국무회의 (10:00 청와대)
▲박완수 경남지사
- 2026 수도권 투자유치설명회(10:30 웨스틴조선서울호텔)
▲조상호 세종시장
-주간간부회의(9:00 집현실)
▲민형배 전남광주특별시장
- 국무회의(10:00 청와대)
▲경기도지사
- 엑셀리스 코리아 착공식 (10:00 평택시)
- 제10회 종교인 어울림 한마당 (15:00 수원시)
▲허태정 대전시장
-외부 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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