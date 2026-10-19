전북도, 피지컬AI 기업 애로 청취…로봇 연구 거점 구축 협력

AI 핵심 요약beta
- 전북도는 19일 국회·산업계와 피지컬AI 육성을 논의했다
- AI·로봇 기업들은 현장 규제와 제도적 애로를 공유했다
- 전북도는 로봇 연구 거점과 산업 생태계 조성을 추진한다
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연구개발부터 실증·사업화까지 지원 모색…현장 의견 정책 반영 추진
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 피지컬AI 산업 육성을 위해 AI·로봇 기업의 현장 애로사항을 청취하고 국회 및 산업계와 협력 방안을 모색했다고 19일 밝혔다.
전북도는 이날 국회의원회관 세미나실에서 열린 '대한민국 피지컬AI 혁신기업 소통 간담회'에 참석해 산업 생태계 조성과 로봇 연구 거점 구축을 위한 협력 과제를 논의했다.
제조혁신피지컬AI협회가 주관한 이번 간담회에는 고정삼 전북특별자치도 경제부지사와 정동영·이성윤 국회의원, 협회 관계자 및 AI·로봇 기업인 등 30여 명이 참석했다.
이번 행사는 국회와 전북도, 기업 간 협력 기반을 마련하고 산업 현장의 수요에 맞는 정책·제도 개선 과제를 발굴하기 위해 추진됐다.
참석자들은 기업들이 현장에서 겪는 규제와 제도적 애로사항을 공유하고 산업 수요에 부합하는 개선 방안을 논의했다. 피지컬AI 연구개발부터 산업 현장 실증과 사업화에 이르기까지 단계별 협력 방안도 함께 모색했다.
전북도는 그동안 '피지컬AI·로봇 조찬포럼'과 기업 간담회, 투자설명회 등을 통해 산업계 및 전문가와의 소통을 이어왔다. 이번 간담회도 기업 현장의 의견을 수렴하고 산업 육성에 필요한 협력 과제를 구체화하기 위한 노력의 일환이다.
전북도는 앞으로도 제조혁신피지컬AI협회와 협력해 기업 간 교류를 확대하고 현장 의견을 정책에 반영할 계획이다. 아울러 국회와 관계부처, 산업계와 협력해 로봇 연구 거점 구축과 피지컬AI 산업 생태계 조성을 추진할 방침이다.
고정삼 전북특별자치도 경제부지사는 "피지컬AI 기술개발과 실증 기반 조성은 제조 현장의 수요와 애로를 정확히 파악하는 것에서 출발해야 한다"며 "기업의 목소리를 정책에 적극 반영하고, 국회 및 관계부처와 긴밀히 협의해 현장에서 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 노력하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com