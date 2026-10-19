전주시, 통합돌봄 대상자 '보조기기' 무료 대여…지역사회 자립 지원

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 19일 통합돌봄 대상자 보조기기 무료대여 사업을 추진했다
- 전주시는 전북 보조기기센터와 지원을 위한 업무협약을 체결했다
- 휠체어·목욕의자 대여와 맞춤 제작·사용 교육을 지원한다
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수동휠체어·하이워커 장기대여부터 맞춤형 개조·제작·활용 교육 지원
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 통합돌봄 대상자의 경제적 부담을 줄이고 지역사회에서 자립적인 생활을 할 수 있도록 보조기기 무료 대여 사업을 추진한다고 19일 밝혔다.
전주시는 이날 전북 보조기기센터와 통합돌봄 대상자 보조기기 대여 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 일상생활과 이동에 어려움을 겪는 통합돌봄 대상자에게 필요한 보조기기를 지원하고 보다 안전하고 독립적인 생활을 할 수 있도록 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 전주시는 보조기기 지원이 필요한 대상자를 발굴하고 관련 서비스를 연계한다. 전북특별자치도보조기기센터는 보조기기 대여를 비롯해 대상자별 필요에 따른 맞춤형 개조·제작과 활용 교육 등 전문 서비스를 제공할 예정이다.
주요 지원 품목은 수동휠체어와 하이워커 등 이동보조기기 장기대여, 목욕의자와 안전손잡이 등 보조기기 단기대여다. 이와 함께 개인별 필요에 따른 보조기기 맞춤형 개조·제작과 안전한 사용을 위한 교육도 지원한다.
보조기기 대여료는 무료이며 개조·제작에 필요한 재료비는 이용자가 부담해야 한다.
전주시는 통합돌봄 지역특화서비스와 연계해 대상자가 보조기기를 안전하고 효과적으로 활용할 수 있도록 교육을 진행할 계획이다. 이를 통해 일상생활의 불편을 줄이고 지역사회 내 자립적인 생활을 지원한다는 방침이다.
박은주 전주시 복지환경국장은 "이번 협약을 통해 보조기기가 필요한 통합돌봄 대상자에게 실질적인 도움을 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양한 지역자원을 연계해 시민이 살던 곳에서 건강하고 편안한 일상을 누릴 수 있는 지역 돌봄 환경을 조성하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com